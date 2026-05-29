مفاجأة من آبل.. ميزة جديدة قد تقفل آيفون فور تعرضه للسرقة

تعمل شركة آبل على تعزيز منظومة الأمان في هواتف آيفون من خلال مجموعة من الأدوات المدمجة مثل “Stolen Device Protection” و“Lockdown Mode” و“Activation Lock”، والتي تهدف إلى حماية الجهاز في حال فقدانه أو سرقته.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الحلول كافية في بعض الحالات السريعة التي ينتزع فيها هاتف آيفون من يد المستخدم خلال ثوان معدودة دون وقت لتفعيل أي إجراءات حماية.

ميزة جديدة قد تقفل آيفون فور تعرضه للسرقة

وبحسب ما كشفه موقع 9to5Mac استنادا إلى شيفرة برمجية داخلية، تعمل آبل حاليا على تطوير ميزة أمنية جديدة قادرة على قفل الهاتف تلقائيا عند اكتشاف أنه تم خطفه بشكل مفاجئ من يد المستخدم.

وتعتمد هذه التقنية على مستشعر التسارع Accelerometer، داخل الهاتف إلى جانب إشارات أخرى على الجهاز لتحديد ما إذا كان السقوط ناتجا عن حادث أم عملية سرقة.

كما تشير التقارير إلى أن النظام الجديد قد يأخذ في الاعتبار أيضا المسافة عن ساعة Apple Watch المقترنة بالجهاز، لتعزيز دقة التعرف على حالات الخطف السريع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حالات سرقة الهواتف بأسلوب “الخطف السريع”، حيث يتم انتزاع الهاتف خلال لحظات، ما يسمح أحيانا للسارق بالوصول إلى الشاشة الرئيسية قبل أن يتم قفل الجهاز، ثم استغلال ذلك لمحاولة الوصول إلى بيانات الضحية أو التلاعب بحساب Apple ID.

ورغم أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولم يتم تأكيد موعد إطلاقها رسميا، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية الكشف عنها قريبا، خاصة مع اقتراب مؤتمر آبل WWDC خلال أقل من أسبوعين، وترقب إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون خلال فصل الخريف.