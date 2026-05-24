خدمات

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

خالد يوسف

يترقب الكثير من المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة موعد صرف المنحة الجديدة المقررة لعام 2026، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية، وتصل قيمة المنحة إلى 3000 جنيه لكل عامل مستحق. 
 

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلن حسن رداد وزير العمل، عن بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة «دورية واستثنائية»، بإجمالي تكلفة بلغت 767 مليونًا و613 ألف جنيه، ليستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بدأ رسميًا اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل حتى 21 يونيو 2026، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أوضح وزير العمل، أن قيمة المنحتين تصل إلى 3000 جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات وزارة العمل من خلال الشركات والمقاولين، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن المبلغ يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة.
 

صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل عيد الأضحى

يأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل عيد الأضحى المبارك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومساعدة الأسر على تلبية احتياجات العيد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة المصروفات خلال هذه الفترة.

آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كشف وزير العمل، عن بدء استقبال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية المستحقين، ويمكن للعمال المستفيدين، والبالغ عددهم 255,871 عاملا في جميع المحافظات، التوجه لأقرب منفذ بريد وصرف المنحة بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

وأشار "رداد" إلى أن إجمالي قيمة الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الحزمة بلغت 383 مليونا و806 آلاف و500 جنيه لكل منحة من المنحتين، تم ضخها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل. 

وأكد الوزير، أن دمج المنحتين في توقيت واحد يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم دعم ملموس ومباشر يصل للمواطنين الأكثر احتياجا في قلب 27 محافظة مصرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منح العمالة غير المنتظمة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت.

- شهادة الميلاد حديثة.

- أوراق شاملة تحتوى على كافة المعلومات الشخصية.

- بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

- أن يكون العامل مصري الجنسية.

- أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.

- أن يكون عمله غير منتظم.

- أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

- ألا يكون لديه سجل تجاري.

- ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

- ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان. 

