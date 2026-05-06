ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

شهدت محركات البحث، زيادة كبيرة في الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وذلك بعد القرار الرئاسي بصرف منحة استثنائية لدعم هذه الفئة من العمال، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تشمل عددًا من العمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وتم الإعلان عن شروط الاستحقاق، والفئات المستفيدة، إلى جانب آليات التسجيل وخطوات الاستعلام عن الصرف خلال الفترة المقبلة.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة «1500» جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

وبدأ صرف منحة عيد العمال يوم 1 مايو 2026، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا لدور هذه الفئة في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون بوزارة العمل على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة، تشمل: «عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد العمال، المولد النبوي الشريف».

الفئات المستحقة لـ منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تشمل المنحة الفئات التالية

ـ الحرفيون.

ـ عمال البناء.

ـ المزارعون.

ـ عمال الصيد.

ـ العمال غير المؤمن عليهم أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية

-ألا يمتلك سجلًا تجاريًا

-أن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي

-التسجيل في مديرية القوى العاملة

-ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2026

- زيارة موقع وزارة العمل المصرية الإلكتروني وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

- الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تحديد نوع العمل الحالي أو السابق.

- التأكد من إدخال البيانات بشكل دقيق.

- الضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

- أن يكون العامل مصري الجنسية.

- أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.

- أن يكون عمله غير منتظم.

- أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

- ألا يكون لديه سجل تجاري.

- ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

- ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.