1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شهدت محركات البحث ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، دعما للفئات الأكثر احتياجا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

طريقة تسجيل في منحة العمالة 1500 جنيه غير المنتظمة

وجاءت هذه التوجيهات خلال احتفالية عيد العمال، حيث كلف الرئيس وزير العمل بتنفيذ القرار لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن خطوات التسجيل وشروط الاستفادة من المنحة.

الفئات المستحقة للعمالة غير المنتظمة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، تشمل العمالة غير المنتظمة الفئات المسجلة لدى وزارة العمل، مثل الحرفيين، وعمال البناء، والعاملين بالزراعة والصيد، وهم من الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني شامل، ويقدر عددهم بنحو 299 ألف عامل مسجل.

كما يحق لعدد من الفئات الأخرى التقديم، ومن بينها محفظو القرآن، وخدم المنازل، وعمال التراحيل، والعمالة الزراعية المؤقتة، والعاملون في تربية الماشية والدواجن، وصغار الملاك محدودو الدخل، والباعة الجائلون، وموزعو الصحف، وأصحاب المهن الحرة البسيطة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن للراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات الأساسية، والتي تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص، ثم إدخال البيانات الشخصية، وتشمل الاسم والرقم القومي، ورقم الهاتف، والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب تحديد المحافظة، والمستوى التعليمي، والمهنة الحالية، على أن يتم مراجعة الطلب خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام عمل، ويتم إخطار المتقدم بنتيجة الطلب.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للحصول على المنحة، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، مع تسجيل اسمه في مديرية القوى العاملة، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وبيان بتدرج المهنة، وطلب اشتراك مؤمن عليه، وصحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد تأمينية سابقة، إضافة إلى تقرير اللياقة الطبية، وبيان مدد الاشتراك، ونموذج استحقاق المعاش، وشهادة حيازة زراعية إن وجدت.

مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، ويتم صرفها من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وتأتي هذه المنحة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات غير المنتظمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة كريمة وتحسن من مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.