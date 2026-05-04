قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
محمد غالي

شهدت محركات البحث ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، دعما للفئات الأكثر احتياجا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

طريقة تسجيل في منحة العمالة 1500 جنيه غير المنتظمة

وجاءت هذه التوجيهات خلال احتفالية عيد العمال، حيث كلف الرئيس وزير العمل بتنفيذ القرار لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن خطوات التسجيل وشروط الاستفادة من المنحة.

الفئات المستحقة للعمالة غير المنتظمة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، تشمل العمالة غير المنتظمة الفئات المسجلة لدى وزارة العمل، مثل الحرفيين، وعمال البناء، والعاملين بالزراعة والصيد، وهم من الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني شامل، ويقدر عددهم بنحو 299 ألف عامل مسجل.

كما يحق لعدد من الفئات الأخرى التقديم، ومن بينها محفظو القرآن، وخدم المنازل، وعمال التراحيل، والعمالة الزراعية المؤقتة، والعاملون في تربية الماشية والدواجن، وصغار الملاك محدودو الدخل، والباعة الجائلون، وموزعو الصحف، وأصحاب المهن الحرة البسيطة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن للراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات الأساسية، والتي تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص، ثم إدخال البيانات الشخصية، وتشمل الاسم والرقم القومي، ورقم الهاتف، والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب تحديد المحافظة، والمستوى التعليمي، والمهنة الحالية، على أن يتم مراجعة الطلب خلال فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام عمل، ويتم إخطار المتقدم بنتيجة الطلب.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للحصول على المنحة، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، مع تسجيل اسمه في مديرية القوى العاملة، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وبيان بتدرج المهنة، وطلب اشتراك مؤمن عليه، وصحيفة البيانات الأساسية في حال وجود مدد تأمينية سابقة، إضافة إلى تقرير اللياقة الطبية، وبيان مدد الاشتراك، ونموذج استحقاق المعاش، وشهادة حيازة زراعية إن وجدت.

مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، ويتم صرفها من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وتأتي هذه المنحة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات غير المنتظمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة كريمة وتحسن من مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة طريقة تسجيل في منحة العمالة 1500 جنيه منحة العمالة 1500 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

الهواتف المحمولة

اتصالات البرلمان : يجب وضع حوافز حقيقية لتقليل أسعار التليفون المحمول

العقار

البائع أم المشتري .. من يدفع عمولة السمسار؟ عضو إسكان الشيوخ يجيب

حزب العدل

الحايس : منصب رئيس حزب العدل ليس حكراً على أحد

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد