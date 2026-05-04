قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم طاقم السفينة “توسكا” إلى إيران اليوم
"الحية ومشعل" يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري
الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها
ناقد رياضي: الأهلي تراجع عن فكرة رحيل بيكهام بعد ظهوره الرائع في القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال

منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
ياسمين القصاص

يشهد ملف دعم العمالة غير المنتظمة اهتماما واسعا في الفترة الأخيرة، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا السياق، أوضحت الجهات الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الاستحقاق، وقيمة الدعم، وآليات الصرف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وآمن.

تفاصيل المنحة وقرار صرفها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

قيمة المنحة بالكامل ومواعيد الصرف 

وتصرف المنحة بقيمة 1500 جنيه شهريا لكل مستحق خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026، بإجمالي 4500 جنيه، ويأتي ذلك بالإضافة إلى منحة عيد العمال التي تم صرفها بالفعل بقيمة 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد إلى نحو 6000 جنيه خلال هذه الفترة.

ويستفيد من هذه المنحة حوالي 236 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، ممن تم حصرهم سواء من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني.

أماكن وطرق صرف المنحة

يتم صرف المستحقات من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي، وتستمر عمليات الصرف على مدار شهر كامل، بما يضمن تقليل التزاحم وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بكل يسر.

تحذير مهم من محاولات النصب

وفي سياق متصل، شددت وزارة العمل على ضرورة الحذر من الصفحات الوهمية التي تدعي فتح باب التسجيل للحصول على المنحة مقابل دفع مبالغ مالية، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر متاح للمواطنين.

وأوضحت وزارة العمل  أن التسجيل يتم فقط عبر الجهات الرسمية، وأن صرف المنحة يقتصر على المسجلين بالفعل في قاعدة البيانات، باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون دفع أي رسوم أو مشاركة بيانات شخصية عبر روابط غير موثوقة.

والجدير بالذكر أنه سبق، وناشدت الوزارة جميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

كما تؤكد وزارة العمل استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عيد العمال منحة العمالة غير المنتظمة عيد العمال 2026 وزارة العمل العمالة غير المنتظمة المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات معسكر «أبي بكر الصديق» للطالبات الوافدات بالإسكندرية

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق للطالبات الوافدات بالإسكندرية

الشيخ طه الفشني

ذكرى مولد الشيخ طه الفشني.. صوت من السماء وصاحب المدرسة المتفردة في فنون المقامات والابتهالات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: تقويم النفس بداية إصلاح العالم

بالصور

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد