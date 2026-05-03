سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

احتفل الفنان تميم يونس بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

تفاصيل إطلالة زوجة تميم يونس..

وأطلت زوجة تميم يونس بفستان ابيض سادة حمالات و اتسم بالقماش الستان المطرز بالدانتيل، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة و انيقة خطفت بها الانظار.

كما اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة من ألوان النوود تماشت مع بشرتها الخمرية .

و استكملت إطلالتها بترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، واستغنت عن وضع التاج لتبرز جمال أنوثتها.

ويُذكر أن تميم يونس قدم خلال موسم رمضان 2026 برنامج الكاميرا الخفية، الذي استضاف خلاله عددًا من نجوم الفن، من بينهم هدى الإتربي ، غادة إبراهيم ، احمد العوضي، ومحمد أنور، وحقق البرنامج تفاعلًا واسعًا وقت عرضه.







