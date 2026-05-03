الأرصاد: انخفاض حاد في الحرارة وعودة الأجواء الشتوية ليلًا بعد عاصفة مفاجئة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية تغيرات جوية حادة وسريعة، حيث انتقلت الأجواء من ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا إلى نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال وقت قصير.

وأوضحت “منار " خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القاهرة الكبرى سجلت أمس نحو 35 درجة مئوية نهارًا، قبل أن تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة بنحو 8 إلى 10 درجات، لتسجل اليوم العظمى حوالي 26 درجة فقط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيظل مستمرًا بسرعات تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، مع أتربة ورمال مثارة ولكن بدرجة أقل من ذروة العاصفة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تعود الأجواء الشتوية خلال ساعات الليل مع درجات حرارة تتراوح بين 13 و14 درجة.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر طوال الأسبوع الجاري، مع توخي الحذر من اضطراب الملاحة البحرية وفرص الأمطار على السواحل الشمالية، والتي قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، بينما فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة وخفيفة.

