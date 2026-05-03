فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرار لجنة الحماية المدرسية في ضوء لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي،أنه بشأن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي عما حدث بفصول خدمات مدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي التعليمية بسبب خلافات شخصية بين الطالبات خارج المدرسة ، تم فصل الطالبتين المعتديتين على زميلتهما لمدة عام وإيقافهما لحين انتهاء التحقيقات ، وإحالة مدير المدرسة ومسئولي الإشراف للتحقيق العاجل .

تعديل سلوك الطلاب

وشدد ( أبوزيد ) في تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية على ضرورة عقد وتنظيم العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب ، كما شدد على اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي .