إيران تطرح مبادرة عبر باكستان لإنهاء الحرب وتنتظر رد واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية في إيران تقديم مقترح جديد إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستان، يتضمن رؤية متكاملة لوقف الحرب الجارية، مؤكدة أن القرار النهائي بات الآن بيد واشنطن.

وبحسب ما أوردته وكالة وكالة فارس شبه الرسمية، فإن المقترح الإيراني يتألف من 14 بندًا، ويأتي ردًا على عرض أمريكي سابق من 9 بنود، ويتضمن ما وصفته بـ"خريطة طريق ملموسة" لإنهاء الصراع، إلى جانب تحديد الخطوط الحمراء لطهران.

وأضافت الوكالة أن المقترح خضع لمراجعات داخل مؤسسات صنع القرار في إيران، قبل اعتماده رسميًا وإرساله عبر القنوات الدبلوماسية.

في السياق ذاته، أفادت وكالة وكالة إرنا بأن طهران سلمت النص النهائي لمسودة التفاوض إلى إسلام آباد، التي تضطلع بدور الوسيط بين الجانبين.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير الماضي بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وأسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن يُعلن في 8 أبريل عن هدنة مؤقتة بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج ملموسة، فيما جرى لاحقًا تمديد الهدنة بطلب من إسلام آباد، دون تحديد سقف زمني واضح.