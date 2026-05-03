الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات الحكومة لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب، المقرر افتتاحه في شهر مايو الجاري.

وأشاد الرئيس السيسي بالمشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التعليمي بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسهم في بناء قدرات الطلاب من مختلف الدول الإفريقية والفرانكوفونية.

افتتاح الحرم الجامعي الجديد

وأكد السيسي أن افتتاح الحرم الجامعي الجديد يعكس عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين في مجالات التعليم والتنمية، وأنه يمثل علامة فارقة في دعم الجهود المصرية لرفع مستوى التعليم في القارة الإفريقية.

وأضاف الرئيس أن الجامعة ستوفر بيئة تعليمية متكاملة قادرة على استيعاب طلاب من مختلف الدول الإفريقية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر والدول الإفريقية.