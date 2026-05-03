وأنت بتستخدم ماكينة الصراف الآلي.. تعمل إيه مع شخص يقف ويحدق في الشاشة؟

في لحظة يفترض أن تكون سريعة وعادية، قد يجد مستخدم ماكينة الصراف الآلي نفسه في موقف غير مريح، حين يقترب شخص بشكل ملحوظ ويثبت نظره على شاشة الماكينة أو لوحة المفاتيح.

مشهد يتكرر في أماكن كثيرة، لكنه يحمل في طياته أبعادًا تتجاوز مجرد الإحراج الاجتماعي.

الخبراء يؤكدون أن الاقتراب الزائد أثناء إجراء المعاملات البنكية لا يعد تصرفًا غير لائق فحسب، بل قد يشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا.

فالنظر إلى الشاشة أثناء إدخال الرقم السري يُعرف بأسلوب يُستخدم أحيانًا في سرقة البيانات المالية، ما يجعل الحذر ضرورة لا مبالغة فيها.

وفي حال واجه المستخدم هذا الموقف، ينصح أولًا بالحفاظ على الهدوء وعدم إظهار الارتباك.

الخطوة الأهم هي تغطية لوحة المفاتيح باليد أو بالجسم أثناء إدخال الرقم السري، لضمان عدم رؤية الأرقام من أي زاوية جانبية.

كما يُفضل توجيه طلب مباشر ولطيف للشخص القريب، مثل: “لو سمحت ممكن تبعد شوية عشان أدخل الرقم السري؟”.

غالبًا ما يكون الاقتراب نتيجة استعجال أو قلة انتباه، والاستجابة تكون فورية عند التنبيه.

أما إذا استمر الشخص في التحديق أو أثار شكوكًا، فمن الأفضل إلغاء العملية فورًا والانتظار حتى يبتعد، أو التوجه إلى ماكينة أخرى أكثر خصوصية.

وفي الحالات المريبة، يمكن الاستعانة بأفراد الأمن المتواجدين في الموقع.

في النهاية، تبقى الخصوصية أمام ماكينة الصراف حقًا مشروعًا لكل مستخدم.

خطوة واحدة للخلف من المنتظرين قد تعني خطوة كبيرة نحو الأمان والاحترام المتبادل في الأماكن العامة.