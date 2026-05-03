دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وغضباً عارماً، تكشفت تفاصيل صادمة حول ادعاءات إحدى صانعات المحتوى بمحافظة الإسماعيلية بشأن إصابتها بمرض خطير، وهي الادعاءات التي استدرّت تعاطف الآلاف وتسببت في تدفق تبرعات مالية كبيرة، قبل أن تتضح ملامح قصة وُصفت بأنها “خداع ممنهج”، حتي وصل الأمر لدعم مشاهير لها .





بداية الخيط.. شكوك إعلامية

بدأت فصول القضية تتكشف عندما أعلنت ندى الجبالي، التي كانت من أوائل الداعمين للفتاة إعلامياً، عن تلقيها رسائل ومعلومات تفيد بأن القصة قد تكون ملفقة، وأن ما يتم تداوله حول الحالة المرضية لا يمت للواقع بصلة. هذا الإعلان فتح الباب أمام موجة من التساؤلات والتدقيق في تفاصيل الحالة.



ثراء مفاجئ يثير الشبهات

وبحسب مصادر متداولة، رصد عدد من جيران الفتاة في محافظة الإسماعيلية تغيرات مفاجئة في نمط حياتها، تمثلت في شراء سيارة جديدة، وتحديث أثاث منزلها بشكل كامل، بالإضافة إلى اقتناء هواتف محمولة مرتفعة الثمن.

وأشارت هذه المصادر إلى أن تلك المظاهر جاءت بالتزامن مع تدفق التبرعات التي كانت تُجمع عقب نشر مقاطع فيديو مؤثرة تظهر فيها وهي تطلب الدعم لتلقي العلاج.



شهادة صادمة من داخل الأسرة

القضية أخذت منحنى أكثر تعقيداً بعد تصريحات أحمد فؤاد، شقيق البلوجر، الذي أكد في حديث صحفي أنه هو الآخر كان ضحية لما وصفه بـ"الخداع".

وأوضح أنه كان ينقل رواية شقيقته للجمهور عبر حساباتها، دون علم بحقيقة حالتها الصحية، مشيراً إلى أنه فوجئ – كغيره – بأنها تعافت منذ نحو عامين دون إعلان واضح.



وأضاف الشقيق أنه يتعرض حالياً لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيده عدم مشاركته في إدارة أو تنظيم حملات جمع التبرعات، نافياً أي صلة له بالتخطيط لما حدث.