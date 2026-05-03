خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
خالد يوسف

تزايد بحث الكثير من المواطنين عن رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي pdf 2026، لمعرفة موعد حجز الوحدات وأماكن الطرح، إلى جانب الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم ضمن مبادرة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

رابط تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي pdf

يستطيع الراغبون في التقديم تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. من هـــــنا.


وتتيح الهيئة الكراسة ضمن قسم الطروحات والمشروعات، بما يسهل الوصول إلى جميع التفاصيل والاشتراطات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات في المرحلة الأولى.

خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين

- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ هيئة المجتمعات العمرانية. بالضغط هـــنا.


- اختيار قسم «الطروحات» أو «المشروعات السكنية».

- تحديد إعلان «سكن لكل المصريين، الشراكة مع المطورين».

- اضغط على خيار «تحميل كراسة الشروط».

- قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بعناية.

- تجهيز المستندات المطلوبة وفق ما هو موضح بالكراسة.

- إعداد المظروفين الفني والمالي طبقًا للاشتراطات.

- تقديم الأوراق داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.

آخر موعد للحصول على كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

كانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة، من يوم الخميس 30 أبريل الماضي، على أن يستمر التقديم حتى 30 مايو الجاري.

أماكن حجز شقق سكن لكل المصريين

من المقرر طرح الوحدات في المدن التالية: «حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة».

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين
- عدم سبق الاستفادة من وحدات مدعومة أو تملك وحدة سكنية

- مدة التنفيذ للوحدات السكنية والإدارية والتجارية هي 4 سنوات، تحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد

- الالتزام بحدود الدخل المقررة وغيرها من الشروط المعمول بها

- مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة هي 5 سنوات

- من المقرر تسليم الوحدات للمواطنين خلال 36 شهرًا. 

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026

أكدت وزارة الإسكان أن الهدف من المشروع، تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة لمحدودي الدخل، بإجمالي مساحة تقترب من 383 فدانًا.

ويلزم النظام المطورين بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد الحصول على موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص، ولمدة تمويل تصل إلى 20 عامًا.

