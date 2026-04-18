حقيقة طرح سكن لكل المصريين 9 وموعد الحجز والأوراق

عبد الفتاح تركي

حقيقة طرح سكن لكل المصريين 9 وموعد الحجز والأوراق .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد طرح كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 9»، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرب فتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما دفع كثيرًا من المواطنين إلى التساؤل بشأن مدى دقة هذه المعلومات وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة.

حقيقة طرح شقق سكن لكل المصريين 9

في هذا السياق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب الحجز في الوقت الحالي غير دقيق، مؤكدةً أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت انتشار أخبار ومواد إعلامية متعددة تشير إلى بدء التقديم، وهو ما لا يعكس الوضع الفعلي حتى الآن.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لطرح كراسة الشروط أو الإعلان عن الاشتراطات الخاصة بالحجز، ما يعني أن أي مواعيد متداولة في الوقت الحالي لا تستند إلى بيانات رسمية.

موعد طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

أكدت مي عبد الحميد أن تحديد موعد الطرح يتم وفق دراسات علمية دقيقة تهدف إلى اختيار التوقيت الأنسب للإعلان، مشيرةً إلى أن العمل جار حاليًّا على دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، وذلك تمهيدا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه للمستفيدين.

وأضافت أن الصندوق يتبع نهجًا ثابتًا يقوم على طرح إعلان جديد كل عام، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من المبادرة الرئاسية والحصول على وحدة سكنية مناسبة، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الدراسات الجارية.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ناشدت الرئيس التنفيذي للصندوق المواطنين بضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن الطروحات الجديدة، وذلك للحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تسبب ارتباكا للراغبين في التقديم.

عند الإعلان الرسمي عن فتح باب الحجز، يتعين على المواطنين الالتزام بخطوات التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ تبدأ العملية بإنشاء حساب جديد، ثم استكمال تسجيل البيانات المطلوبة بدقة، مع رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF، وهو ما يسهم في تسهيل عملية التقديم وضمان سرعة فحص الطلبات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتطلب التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت الحالة المالية والاجتماعية للمتقدم، خاصة فيما يتعلق بالدخل، إذ تشمل الأوراق صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، إلى جانب مستند يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.

كما تتضمن المستندات تقديم ما يثبت أي مصادر دخل إضافية إن وجدت، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى بيان المعاش الصادر من التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات، إلى جانب وثائق الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة، مع شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل السكن.

وفيما يخص ذوي الإعاقة، يشترط تقديم مستند يوضح درجة الإعاقة صادر من المجالس الطبية المتخصصة، إذ يتم تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط استيفاء الشروط المقررة.

استعدادات المواطنين لطرح الإعلان الجديد

مع تزايد الاهتمام بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يحرص كثير من المواطنين على متابعة أي مستجدات تتعلق بالطرح الجديد، خاصةً في ظل ما توفره هذه المبادرة من فرص للحصول على وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وشروط ميسرة، وهو ما يجعلها واحدة من أهم برامج الإسكان الاجتماعي في مصر.

ومن المتوقع أن يشهد الإعلان الجديد إقبالًا كبيرًا فور طرحه رسميًا، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية المدعومة، ما يجعل متابعة القنوات الرسمية أمرًا ضروريًا للحصول على المعلومات الدقيقة والتقديم في الوقت المناسب.

