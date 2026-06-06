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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وصول وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء مهامه الرسمية مع النادي الأهلي.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن وائل جمعة كان مرشحًا للمشاركة في تحليل مباريات منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم عبر شبكة “بي إن سبورت”، إلا أن القناة وافقت على إنهاء التزامه، من أجل إتاحة الفرصة له للعودة وبدء مشواره الإداري الجديد داخل القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يباشر وائل جمعة مهامه خلال الفترة المقبلة ضمن الجهاز الإداري للفريق، في إطار ترتيبات الأهلي للموسم الجديد.

وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي  ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي  

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان 

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، كما أشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي.

 وأعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.

الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى

وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي.

وثمّنَ النادي ما بذله الكابتن عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفانٍ في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات.

وتمنى النادي الأهلي للكابتن عادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين.

وائل جمعة الأهلي مدير الكرة مهام عمله

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