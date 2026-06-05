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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديات كبيرة تنتظر وائل جمعة في ولايته الثانية بمنصب مدير الكرة بالأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة
حمزة شعيب

يبدأ وائل جمعة مهمته الجديدة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط العديد من التحديات والملفات المهمة التي تحتاج إلى حسم سريع، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي على رأس الملفات التي تنتظر نجم الأهلي السابق ملف اللاعبين المعارين، حيث يتعين تقييم العناصر التي خرجت لاكتساب الخبرات خلال الفترة الماضية، وحسم موقف العائدين منهم، خاصة عدد من الأسماء التي يرى البعض أنها تستحق فرصة جديدة داخل القلعة الحمراء، مثل محمد مجدي "أفشة" ومحمد عبد الله، إلى جانب عدد من المواهب الشابة الأخرى.

كما يبرز ملف تدعيم صفوف الفريق كأحد أبرز التحديات أمام مدير الكرة الجديد، في ظل سعي الأهلي لتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعلى رأسها مركز المهاجم الصريح، بعدما عانى الفريق من تراجع الفاعلية الهجومية خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الإدارة للبحث عن مهاجم قوي قادر على صناعة الفارق.

ومن الملفات الشائكة أيضًا إعادة الانضباط والاستقرار إلى غرفة ملابس الفريق، بعدما شهدت الفترة الماضية ظهور بعض الأزمات المرتبطة بتفاوت عقود ورواتب اللاعبين، في ظل وجود أسماء بارزة بعقود كبيرة مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للحفاظ على حالة الانسجام داخل الفريق.

ولا يقل ملف تجديد عقود اللاعبين أهمية عن الملفات السابقة، حيث يواجه وائل جمعة مهمة التفاوض مع عدد من العناصر الأساسية للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، وفي مقدمتهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير، لضمان استقرار الفريق فنيًا خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي نجاح وائل جمعة في تجاوز هذه المطبات وحسم الملفات العالقة، في ظل تطلعات كبيرة لعودة الفريق بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم الجديد.

وائل جمعة الأهلي اخبار الأهلي

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