مواعيد مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

أيام وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 حيث يشارك عدد من المنتخبات العربية أبرزها منتخب مصر والمغرب وقطر والسعودية.

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى: مصر × بلجيكا – الإثنين 15 يونيو 2026 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب سياتل



الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا – الأحد 21 يونيو 2026 – 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب فانكوفر



الجولة الثالثة: مصر × إيران – الخميس 25 يونيو 2026 – 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب سياتل

مواعيد مباريات منتخب السعودية



الجولة الأولى: السعودية × أوروجواى – الإثنين 15 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب هارد روك



الجولة الثانية: السعودية × إسبانيا – الأحد 21 يونيو 2026 – 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب مرسيدس بنز



الجولة الثالثة: السعودية × الرأس الأخضر – الجمعة 26 يونيو 2026 – 03:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب NRG

مواعيد مباريات منتخب قطر



الجولة الأولى: قطر × سويسرا – السبت 13 يونيو 2026 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب باى أرينا



الجولة الثانية: قطر × كندا – الجمعة 19 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب فانكوفرت



الجولة الثالثة: قطر × البوسنة – الأربعاء 24 يونيو 2026 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب سياتل

مباريات منتخب الأردن



الجولة الأولى: الأردن × النمسا – الثلاثاء 16 يونيو 2026 – 07:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب باى أرينا



الجولة الثانية: الأردن × الجزائر – الإثنين 22 يونيو 2026 – 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب باى أرينا



الجولة الثالثة: الأردن × الأرجنتين – السبت 27 يونيو 2026 – 05:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب دالاس

مواعيد مباريات منتخب المغرب



الجولة الأولى: المغرب × البرازيل – الأحد 14 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب ميتلايف



الجولة الثانية: المغرب × اسكتلندا – السبت 20 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب بوسطن



الجولة الثالثة: المغرب × هايتى – الخميس 25 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب أتلانتا

مواعيد مباريات منتخب تونس



الجولة الأولى: تونس × السويد – الإثنين 15 يونيو 2026 – 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب مونتيرى



الجولة الثانية: تونس × اليابان – الأحد 21 يونيو 2026 – 07:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب مونتيرى



الجولة الثالثة: تونس × هولندا – الخميس 25 يونيو 2026 – 02:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب كانساس

مواعيد مباريات منتخب الجزائر



الجولة الأولى: الجزائر × الأرجنتين – الثلاثاء 16 يونيو 2026 – 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب كانساس



الجولة الثانية: الجزائر × الأردن – الإثنين 22 يونيو 2026 – 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب باى أرينا



الجولة الثالثة: الجزائر × النمسا – السبت 27 يونيو 2026 – 05:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب كانساس

مواعيد مباريات منتخب العراق



الجولة الأولى: العراق × النرويج – الأربعاء 17 يونيو 2026 – 01:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب فوكسبورو



الجولة الثانية: العراق × فرنسا – الثلاثاء 23 يونيو 2026 – 12:00 صباحًا بتوقيت القاهرة – ملعب لينكولن فاينانشال



الجولة الثالثة: العراق × السنغال – الجمعة 26 يونيو 2026 – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ملعب BMO فيلد