أصغر فراعنة المونديال.. حمزة عبد الكريم يفرض اسمه في كأس العالم 2026

نجح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم في فرض اسمه ضمن قائمة أبرز المواهب الصاعدة المنتظرة في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تواجد بين أصغر اللاعبين المشاركين في النسخة التاريخية من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

موهبة مصرية في النسخة الاستثنائية

تشهد بطولة كأس العالم المقبلة العديد من المتغيرات المهمة سواء على مستوى زيادة عدد المنتخبات والمباريات أو من خلال الحضور اللافت لجيل جديد من اللاعبين الشباب الذين يستعدون لخوض أولى تجاربهم على المسرح العالمي إلى جانب نخبة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة.

ويأتي ظهور حمزة عبد الكريم ضمن هذه الفئة ليؤكد مكانته المتنامية داخل صفوف منتخب مصر، بعدما نال ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يعوّل على اللاعب الشاب كأحد الركائز المستقبلية للكرة المصرية.

رابع أصغر لاعبي كأس العالم

وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، احتل التشيكي هوجو تشوريك صدارة قائمة أصغر اللاعبين المشاركين بعمر 18 عاما و4 أيام يليه الألماني لينارت كارل بعمر 18 عامًا و109 أيام، ثم السنغالي إبراهيم مباي بعمر 18 عاما و138 يوما.

وجاء حمزة عبد الكريم في المركز الرابع بعمر 18 عاما و161 يوما، ليصبح أصغر لاعب عربي وإفريقي ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، بينما سيكون المكسيكي جيلبرتو مورا الأصغر سنا في المونديال بعمر 17 عاما.

فرصة ذهبية لإثبات الذات

يدخل حمزة عبد الكريم منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستغلال فرصة الظهور في أكبر حدث كروي عالمي من أجل تقديم نفسه للجماهير والمتابعين حول العالم.

ويأمل المهاجم المصري الواعد في السير على خطى العديد من النجوم الذين شكلت مشاركتهم الأولى في كأس العالم نقطة انطلاق حقيقية نحو النجومية العالمية وتحولت إلى محطة فارقة في مسيرتهم الاحترافية، ليصبحوا لاحقًا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم.

ويمثل وجود حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر بالمونديال رسالة إيجابية بشأن مستقبل الكرة المصرية، في ظل بروز جيل جديد من المواهب القادرة على حمل الراية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمنح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في رؤية عناصر شابة تترك بصمتها على الساحة الدولية خلال كأس العالم 2026.