قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي المجني عليها بواقعة فيديو مسؤول تعليم القليوبية: إخلاء سبيل موكلتي دون توجيه اتهامات لها
خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
رسالة مصرية حازمة.. القاهرة ترفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه
إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟
جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي
14 يونيو .. تحديث بيانات بطاقات التموين الموقوفة إلكترونيا لعودة الدعم
الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية
القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان
آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026
العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز المرشحين لقيادة الأهلي خلفا لتوروب

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عقب رحيل  المدرب الدنماركي توروب بشكل رسمي.

واكدت التقارير أن الهولندي مارك فان بوميل يعد من أكثر المدربين الاقرب لقيادة الفريق خاصة وان الأهلي دخل في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

وأضافت التقارير أن المدرب المؤقت عادل مصطفى تسلم مهامه داخل النادي بالفعل.

وفي سياق متصل كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي السابق تفاصيل رحيل توروب المدير الفني للفريق.

وأكد في تصريحات إذاعية، أن الأهلي أنهى اتفاقه على فسخ التعاقد مع توروب مقابل سداد 5 شهور بما يوازي 01.6 مليون دولار.

وتابع قائلا: ''قصة الأهلي مع توروب انتهت تمامًا، جلسة الاتفاق كانت بحضور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وجمال جبر، الاتفاق خلال الجلسة كان حصول المدرب على الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ 3 شهور بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وشهر أخر إضافي، كما تم الاتفاق على حصول الوكالة على 10% من قيمة الأربع شهور، ياسين منصور رفض طلب المدرب إنه ياخد مستحقاته دفعة واحدة واتفقوا على تقسيمها على دفعتين''.

الاهلي توروب بوميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد