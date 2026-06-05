فتاة تتعرض للضرب على يد رجل في الشارع.. وناشطة توجه مناشدة للجهات المختصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف مشهدا قاسيا، حيث تعرضت فتاة للعنف والضرب المبرح في الشارع على يد رجل.

شاهد الفيديو

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ksW5neydtrQpYrdC9wvs23XvvpzJPkgTQWFk19keamQ4b6XF7mMnmyub6ioBZxp6l&id=100000485010164&mibextid=wwXIfr

وتقدمت الناشطة الاجتماعية نجلاء احمد فتحي بمناشدة للجهات المسؤولة لرد حق الفتاة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت:"مناشدة عاجلة للجهات المسؤولة..المشهد اللي قدامنا صعب ست بتتضرب فى الشارع بمنتهى القسوة والإهانة في واقعة لازم ما تعديش مرور الكرام.

مهما كانت الخلافات أو الأسباب مفيش أي مبرر يدي حد الحق إنه يمد إيده أو يهين إنسانة بالشكل ده، أناشد الجهات المختصة سرعة التدخل والتحقيق في الواقعة.. السكوت على العنف بيشجع على تكراره".

وتابعت :"الست دي ليها قانون يحميها.. وعشان كده لازم العدالة تاخد مجراها ويكون فيه موقف حاسم ضد أي اعتداء أو إهانة".