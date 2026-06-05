القس أندريه زكي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أعرق كلية لاهوت انجيلية في مصر والشرق الأوسط| صور

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية، حفل تخريج الدفعة ١٥٥ من كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالعباسية، أحد أعرق كليات اللاهوت الإنجيلية في مصر والشرق الأوسط، والذي أُقيم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العامة وأسر الخريجين.

وشهد الحفل تكريم القساوسة الخريجين خلال الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٨٦.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته أن التعليم اللاهوتي ليس مجرد نقل معرفة، بل هو تكوين لشخصية الخادم القادر على تحويل المعرفة إلى حكمة تُترجم إلى خدمة، مشددًا على أن العصر الحالي، بما يشهده من تطور في الذكاء الاصطناعي، يتطلب خادمًا أمينًا متجدد الذهن وثابتًا في الحق.