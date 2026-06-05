الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ المجلس الإقليمي الجديد للراهبات الإليزابتين

تقدَّم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالتهنئة إلى المجلس الإقليمي الجديد للراهبات الإليزابتين، عقب إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بتشكيل المجلس.

وجاء تشكيل المجلس الجديد برئاسة الأخت سعاد يوسف رئيسةً إقليميةً للرهبنة، والأخت فايزة إسحق نائبةً للرئيسة الإقليمية ومستشارةً أولى، فيما تم انتخاب الأخت صباح شندي مستشارةً ثانية، والأخت نجلاء عبد السميع مستشارةً ثالثة.

وأعرب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر عن تمنياته للمجلس الجديد بخدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، تحت إرشاد وعمل الروح القدس، بما يسهم في تعزيز رسالة الرهبنة وخدمتها.

كما وجَّه المجلس الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس الإقليمي السابق للراهبات الإليزابتين، مثمنًا ما قدموه من جهود خلال فترة خدمتهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة.