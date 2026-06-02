المطران شامي يترأس قداس العنصرة المُجمّع لكنائس الإسكندرية ويصلي من أجل السلام

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد العنصرة المُجمّع لكنائس الإسكندرية، وذلك بكنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية.

الاغتناء بالروح القدس

ورفع المطران الصلاة إلى الروح القدس، من أجل السلام في العالم، بشفاعة القديسة مريم ليسوع المصلوب، شفيعة السلام بالشرق الأوسط، والأراضي المقدسة.

شارك في الصلاة الأرشمندريت سمير سعادة، راعي الكنيسة، والأب سمعان جميل اللعازري، والأب يوحنا شاكر الفرنسيسكاني، وأبناء مختلف كنائس الإسكندرية، حيث ألقى النائب البطريركي العام عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الاغتناء بالروح القدس من خلال فقر القلب".