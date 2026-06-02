الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عرض سماوي نادر يزين ليالي يونيو.. اقتران الزهرة والمشتري يتصدر الظواهر الفلكية المنتظرة

أمينة الدسوقي

يشهد شهر يونيو 2026 مجموعة من الظواهر الفلكية المميزة التي ستجذب أنظار هواة مراقبة السماء حول العالم، وفي مقدمتها اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، إلى جانب الانقلاب الصيفي وظهور السحب الليلية المتلألئة التي تضفي مشهدا ساحرا على الأفق الليلي.

اقتران الزهرة والمشتري أبرز حدث فلكي في يونيو

أكد ألكسندر أليكسييف، الباحث في قسم الفيزياء والفلك بمتحف تسيولكوفسكي للفن المعاصر، أن يوم 9 يونيو سيشهد اقترانًا لافتًا بين كوكبي الزهرة والمشتري، حيث سيظهر الكوكبان متقاربين للغاية في سماء المساء، في مشهد يمكن رصده بسهولة بالعين المجردة، وفقا لما ذكرته نوفوستي.

ويُعد هذا الاقتران من أجمل الظواهر الفلكية التي يمكن متابعتها دون الحاجة إلى معدات متخصصة، بينما تتيح المناظير والتلسكوبات رؤية أكثر وضوحًا لتفاصيل الكوكبين وألوانهما المميزة.

لماذا يحظى اقتران الزهرة والمشتري باهتمام كبير؟

يحظى هذا الحدث الفلكي باهتمام واسع لأن الزهرة والمشتري يُعتبران من ألمع الأجرام السماوية بعد القمر.

وعندما يقتربان ظاهريا من بعضهما في السماء، يبدوان كنجمين شديدي السطوع يتجاوران في مشهد استثنائي يلفت انتباه المراقبين حتى داخل المدن المزدحمة.

ويحدث الاقتران نتيجة اصطفاف الكوكبين من منظور الراصد على الأرض، وليس بسبب اقترابهما الفعلي في الفضاء، إذ تفصل بينهما مئات الملايين من الكيلومترات.

عطارد والقمر ينضمان إلى المشهد

لن يتوقف العرض السماوي عند اقتران الزهرة والمشتري فقط، إذ من المتوقع أن يقترب كوكب عطارد من الكوكبين في 15 يونيو، ما يضيف عنصرًا جديدا إلى المشهد الفلكي.

وفي 17 يونيو، سينضم القمر إلى هذا التجمع السماوي، حيث سيظهر بين الزهرة والمشتري، لتبدو الأجرام الثلاثة متقاربة ضمن مساحة لا تتجاوز نحو 15 درجة في سماء المساء، وهو مشهد نادر يمنح عشاق التصوير الفلكي فرصة مثالية لالتقاط صور مميزة.

الانقلاب الصيفي أطول نهار في العام

ومن الظواهر المهمة أيضا خلال الشهر، الانقلاب الصيفي الذي يحل في 21 يونيو، معلنا أطول أيام السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تبلغ ساعات النهار أقصى امتداد لها قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا.

السحب الليلية المتلألئة تزين السماء

يُعرف شهرا يونيو ويوليو بأنهما أفضل الفترات لرصد السحب الليلية المتلألئة، وهي سحب مرتفعة للغاية تعكس أشعة الشمس بعد غروبها عندما تكون الشمس أسفل الأفق مباشرة.

وينصح الخبراء بمراقبة الأفق الشمالي قرب منتصف الليل لمشاهدة هذه السحب الفضية المضيئة، التي تُعد من أكثر الظواهر الجوية جمالًا وغموضًا.

بدر يونيو يختتم الشهر

ويختتم شهر يونيو فعالياته الفلكية بظهور البدر الكامل في 30 يونيو، ليمنح عشاق السماء فرصة أخيرة للاستمتاع بمشهد قمري مكتمل يضيء ليالي الصيف، بعد شهر حافل بالأحداث والظواهر الفلكية الاستثنائية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

