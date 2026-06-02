سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

إضافة الدهون الصحية للقلب إلى وجبة تحتوي على البيض يمكن أن تساعد في تحسين امتصاص فيتامين_د، إلى جانب تعزيز القيمة الغذائية العامة للوجبة.



ضيف هذه الاطعمه مع البيض ليضاعف استفادتك من فيتامين د..

1. زيت الزيتون:

طهي البيض باستخدام زيت الزيتون أو إضافته على الخضروات المقدمة معه يمد الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

2. الأفوكادو:

تناول شرائح الأفوكادو مع البيض، مثل إضافتها إلى خبز الحبوب الكاملة أو أطباق الإفطار، يوفر دهونًا صحية إلى جانب الألياف والبوتاسيوم.

3. المكسرات والبذور:

إضافة الجوز أو اللوز أو بذور الشيا أو بذور اليقطين إلى السلطة أو أطباق الحبوب مع البيض يعزز محتوى الوجبة من الدهون الصحية والمغذيات النباتية.

4. الأسماك الدهنية:

تناول البيض مع الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين يوفر دهونًا مفيدة، بالإضافة إلى كمية إضافية من فيتامين د، مما يساعد على زيادة إجمالي المدخول منه.

5. زبدة المكسرات:

تناول خبز الحبوب الكاملة مع زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني بجانب البيض يحقق توازنًا جيدًا بين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات.

6. منتجات الألبان:

إضافة الجبن أو الزبادي أو الجبن القريش إلى جانب البيض يمد الجسم بكمية من الدهون التي تدعم امتصاص فيتامين د، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، حتى في الأنواع قليلة الدسم.

Dailymedicalinfo