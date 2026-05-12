الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
آية التيجي

أثارت دراسة يابانية حديثة جدلًا واسعًا بعد أن كشفت أن بعض أنواع الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة، قد تؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتزيد قابلية الجسم لاكتساب الوزن، حتى دون تناول سعرات حرارية إضافية.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان، فإن تناول الكربوهيدرات المكررة قد يغيّر طريقة حرق الجسم للطاقة، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن مع الوقت.
 

وأوضح الباحثون أن التجارب أُجريت على فئران تم تقسيمها إلى مجموعات غذائية مختلفة، تضمنت الخبز الأبيض ودقيق القمح والأرز، مقارنة بأنظمة أخرى مرتفعة الدهون، مع الحفاظ على نفس معدل السعرات الحرارية تقريبًا.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت الكربوهيدرات المكررة اكتسبت وزنًا أكبر رغم عدم زيادة كمية الطعام، كما ارتفعت لديها مستويات الأحماض الدهنية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني ومرض السكري.

وقال البروفيسور شيغينوبو ماتسومورا، المتخصص في التغذية والصحة الأيضية وقائد الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن “الاعتماد المفرط على الكربوهيدرات قد يؤدي إلى تغيّرات أيضية تشجع الجسم على تخزين الدهون”.

لماذا يرتبط الخبز الأبيض بزيادة الوزن؟

ويشير الخبراء إلى أن الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والأرز الأبيض، تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما يدفع البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الإنسولين.

ومع تكرار هذه العملية، قد يزداد تراكم الدهون، خصوصًا دهون البطن، التي ترتبط بمشكلات صحية عديدة مثل:
ـ السكري من النوع الثاني
ـ أمراض القلب
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ السكتات الدماغية
ـ الكبد الدهني

هل كل أنواع الكربوهيدرات ضارة؟

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني التوقف الكامل عن تناول الكربوهيدرات، بل التمييز بين الكربوهيدرات المكررة والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

وأوضحت الدكتورة ماريا تشوندرونيكولا، الباحثة في فسيولوجيا التغذية بجامعة كامبريدج، أن الألياف الغذائية تساعد على:
ـ إبطاء عملية الهضم
ـ تعزيز الشعور بالشبع
ـ تقليل ارتفاع السكر بالدم
ـ دعم صحة الجهاز الهضمي
ـ تحسين مستويات الكوليسترول

وأضافت أن الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف تعد خيارًا صحيًا أفضل من المنتجات المصنعة.

هل تنطبق النتائج على البشر؟

ورغم أهمية الدراسة، شدد الخبراء على أن التجارب أُجريت على الحيوانات فقط، وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج بشكل كامل على البشر قبل إجراء المزيد من الدراسات السريرية.

كما أشار البروفيسور جاري فروست، أستاذ التغذية وعلم الحميات في إمبريال كوليدج لندن، إلى أن زيادة الوزن تحدث عادة عند استهلاك سعرات حرارية أكثر من احتياجات الجسم، بغض النظر عن مصدرها، لكنه أكد أن نوعية الطعام ما زالت تلعب دورًا مهمًا في التحكم بالشهية والتمثيل الغذائي.

نصائح لتقليل تأثير الكربوهيدرات على الوزن

وينصح خبراء التغذية باتباع بعض العادات الصحية لتقليل تأثير الكربوهيدرات المكررة، ومنها:
ـ استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة
ـ زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف
ـ تناول الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم
ـ تقليل الحلويات والمعجنات المصنعة
ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام

بالصور

