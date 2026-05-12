قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجيسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا.. وطهران أبدت رغبتها في العودة للمفاوضات
بعد نجاح المراجعتين الـ5 والـ6.. الرئيس السيسي يؤكد لـ"جورجيفا" التزام مصر باستكمال مسار الإصلاح
لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على نهر الليطاني
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
آية التيجي

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة دهون البطن رغم الالتزام بالدايت وتقليل كميات الطعام، ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الكرش وصعوبة التخلص منه.

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

وفي هذا السياق، كشف معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن تراكم دهون البطن لا يرتبط بالطعام فقط، بل توجد عوامل صحية ونمط حياة قد تكون السبب الأساسي في زيادة الدهون بمنطقة البطن.
 

وأوضح معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى استمرار دهون البطن، من أبرزها:

- قلة النوم:
النوم غير الكافي يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الشهية وحرق الدهون، ما يزيد من تخزين الدهونشس   خاصة في منطقة البطن.

- التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول:
الضغوط النفسية المستمرة تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، وهو من أكثر العوامل المرتبطة بتراكم الدهون الحشوية والكرش.

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

- مقاومة الإنسولين:
تحدث مقاومة الإنسولين عندما لا يستجيب الجسم بشكل جيد للإنسولين، ما يؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة الوزن، خصوصًا حول البطن.

- اضطرابات الهرمونات:
اختلال الهرمونات قد يؤثر بشكل مباشر على توزيع الدهون بالجسم، خاصة لدى النساء.

- قلة الحركة:
الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني يقللان معدل الحرق ويزيدان تراكم الدهون.

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

- تناول الطعام ليلًا:
الأكل المتأخر من العادات المرتبطة بزيادة دهون البطن، خاصة مع قلة الحركة قبل النوم.

- مشاكل الغدة الدرقية:
بطء نشاط الغدة الدرقية قد يسبب بطء التمثيل الغذائي وصعوبة فقدان الوزن.

- بعض الأدوية:
هناك أدوية قد تسبب زيادة الوزن واحتباس الدهون، مثل بعض أدوية الاكتئاب والكورتيزون.

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

دهون البطن ليست مشكلة شكل فقط

وأشار معتز القيعي، إلى أن دهون البطن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، منها:
ـ أمراض القلب
ـ السكري من النوع الثاني
ـ ارتفاع الدهون الثلاثية
ـ الكبد الدهني
ـ ارتفاع ضغط الدم

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

وأكد القيعي، أن العلاج الحقيقي لا يعتمد فقط على الحرمان الغذائي، بل يبدأ بفهم السبب الرئيسي وراء تراكم الدهون، مع:

ـ تحسين جودة النوم
ـ تقليل التوتر
ـ ممارسة الرياضة بانتظام
ـ تنظيم مواعيد الطعام
ـ علاج أي اضطرابات هرمونية أو صحية

واختتم القيعي حديثه، بأن خسارة دهون البطن تحتاج إلى تغيير شامل في نمط الحياة وليس اتباع حمية قاسية لفترة قصيرة.

دهون البطن الكرش أسباب دهون البطن التخلص من الكرش حرق دهون البطن مقاومة الإنسولين هرمون الكورتيزول دهون البطن عند النساء دهون البطن عند الرجال معتز القيعي أسباب زيادة الوزن الكبد الدهني الدايت حرق الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

عروض رياض الأطفال

بأوبريت «العروبة».. أطفال جنوب سيناء يخطفون الأنظار في ختام أنشطة رياض الأطفال بالطور

ثلاث درجات هندسية… ورحلة فخر من الإسكندرية إلى "كنتاكي"| ماذا فعل مصطفى مبارك؟

شاب مصري يحصل على ثلاث درجات بكالوريوس في الهندسة| فيديو وصور

محافظ الغربية

محافظ الغربية: 523 ألف مستفيد من مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

بالصور

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد