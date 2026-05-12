دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة دهون البطن رغم الالتزام بالدايت وتقليل كميات الطعام، ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الكرش وصعوبة التخلص منه.

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

وفي هذا السياق، كشف معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن تراكم دهون البطن لا يرتبط بالطعام فقط، بل توجد عوامل صحية ونمط حياة قد تكون السبب الأساسي في زيادة الدهون بمنطقة البطن.



وأوضح معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى استمرار دهون البطن، من أبرزها:

- قلة النوم:

النوم غير الكافي يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الشهية وحرق الدهون، ما يزيد من تخزين الدهونشس خاصة في منطقة البطن.

- التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول:

الضغوط النفسية المستمرة تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، وهو من أكثر العوامل المرتبطة بتراكم الدهون الحشوية والكرش.

- مقاومة الإنسولين:

تحدث مقاومة الإنسولين عندما لا يستجيب الجسم بشكل جيد للإنسولين، ما يؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة الوزن، خصوصًا حول البطن.

- اضطرابات الهرمونات:

اختلال الهرمونات قد يؤثر بشكل مباشر على توزيع الدهون بالجسم، خاصة لدى النساء.

- قلة الحركة:

الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني يقللان معدل الحرق ويزيدان تراكم الدهون.

- تناول الطعام ليلًا:

الأكل المتأخر من العادات المرتبطة بزيادة دهون البطن، خاصة مع قلة الحركة قبل النوم.

- مشاكل الغدة الدرقية:

بطء نشاط الغدة الدرقية قد يسبب بطء التمثيل الغذائي وصعوبة فقدان الوزن.

- بعض الأدوية:

هناك أدوية قد تسبب زيادة الوزن واحتباس الدهون، مثل بعض أدوية الاكتئاب والكورتيزون.

دهون البطن ليست مشكلة شكل فقط

وأشار معتز القيعي، إلى أن دهون البطن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، منها:

ـ أمراض القلب

ـ السكري من النوع الثاني

ـ ارتفاع الدهون الثلاثية

ـ الكبد الدهني

ـ ارتفاع ضغط الدم

كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

وأكد القيعي، أن العلاج الحقيقي لا يعتمد فقط على الحرمان الغذائي، بل يبدأ بفهم السبب الرئيسي وراء تراكم الدهون، مع:

ـ تحسين جودة النوم

ـ تقليل التوتر

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ تنظيم مواعيد الطعام

ـ علاج أي اضطرابات هرمونية أو صحية

واختتم القيعي حديثه، بأن خسارة دهون البطن تحتاج إلى تغيير شامل في نمط الحياة وليس اتباع حمية قاسية لفترة قصيرة.