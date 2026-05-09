كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

عاد فيروس “هانتا” القاتل ليثير المخاوف عالميًا، بعد تسجيل وفيات وإصابات على متن السفينة السياحية MV Hondius، وسط تحذيرات من خبراء الصحة بشأن إمكانية انتقال العدوى من القوارض إلى البشر داخل المنازل والمخازن والأماكن المغلقة.

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكد خبراء أن الفيروس موجود بالفعل في بعض الدول الأوروبية، ويمكن أن ينتقل عبر فضلات الفئران والجرذان أو استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء، ما يجعل الوقاية المنزلية أمرًا بالغ الأهمية.



ويعتبر فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران والجرذان، وينتقل إلى الإنسان غالبًا عبر استنشاق جزيئات من البول أو البراز أو اللعاب الملوث.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي حالة خطيرة تسبب تجمع السوائل داخل الرئتين وصعوبة حادة في التنفس، وقد تنتهي بالوفاة.

طرق إنتقال فيروس هانتا في المنزل

وأوضح الخبراء أن الخطر الأكبر يظهر في الأماكن التي تتواجد بها القوارض، مثل:

ـ المخازن والجراجات

ـ الحظائر والمزارع

ـ الأكواخ والمنازل المغلقة لفترات طويلة

ـ أماكن تخزين الطعام

ـ أقفاص الفئران أو الحيوانات الأليفة

وأشار التقرير إلى أن تنظيف فضلات القوارض بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تطاير الفيروس في الهواء واستنشاقه بسهولة.

أبرز أعراض فيروس هانتا

وتبدأ الأعراض عادة بعد فترة تتراوح بين أسبوع و8 أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل:

ـ الحمى والإرهاق الشديد

ـ آلام العضلات والظهر

ـ الصداع والدوخة

ـ الغثيان والقيء

ـ السعال وضيق التنفس

ـ الشعور بضغط على الصدر

وفي الحالات الخطيرة، قد تتفاقم الأعراض سريعًا لتصل إلى فشل تنفسي حاد.

هل ينتقل فيروس هانتا بين البشر؟

وأكد الخبراء أن معظم سلالات فيروس هانتا لا تنتقل من شخص لآخر، باستثناء سلالة “أنديز” الموجودة في أمريكا الجنوبية، والتي يُعتقد أنها قد تنتقل عبر اللعاب أو الرذاذ في حالات نادرة.

ورغم ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على أن الفيروس لا يشبه كورونا أو الإنفلونزا من حيث سرعة الانتشار.

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟

ونصح الخبراء باتباع عدة إجراءات وقائية مهمة، أبرزها:

ـ ارتداء الكمامة والقفازات عند تنظيف أماكن قد تحتوي على فضلات قوارض

ـ رش الفضلات بالماء أو المطهر قبل تنظيفها

ـ عدم كنس أو شفط الفضلات مباشرة حتى لا تتطاير الجزيئات في الهواء

ـ التخلص من مصادر جذب القوارض داخل المنزل

ـ تهوية الأماكن المغلقة جيدًا قبل تنظيفها

ـ غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع أي أماكن ملوثة

هل فيروس هانتا منتشر في بريطانيا؟

بحسب التقرير، تم تسجيل عدد محدود جدًا من الإصابات البشرية في بريطانيا منذ عام 2012، وكانت أغلب الحالات مرتبطة بالفئران المنزلية أو فئران التربية.

لكن الخبراء أكدوا أن احتمالات تحول الفيروس إلى وباء عالمي لا تزال منخفضة للغاية.