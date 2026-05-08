هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أثار تقرير طبي جديد حالة من القلق بعد الكشف عن أسباب غير متوقعة وراء تكرار الإصابة بـ”القشعريرة” أو ما يُعرف بـ”جلد الوزة”، حتى أثناء الجلوس أو القراءة دون التعرض للبرد، حيث أكد أطباء أن الأمر قد يرتبط أحيانًا بمشكلات عصبية تحتاج إلى متابعة طبية.

أسباب القشعريرة المفاجئة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، اشتكى رجل بريطاني من نوبات متكررة من القشعريرة تبدأ من الرأس وتمتد إلى الظهر والصدر والساقين، مصحوبة بحساسية شديدة في الجلد لدرجة عدم قدرته على تجفيف جسمه بالمنشفة.

وأوضح الدكتور Martin Scurr أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بما يُعرف بـ”الألودينيا الجلدية”، وهي حالة تصبح فيها أعصاب الجلد شديدة الحساسية حتى مع اللمسات الخفيفة.

وأشار إلى أن القشعريرة تحدث طبيعيًا عندما تنقبض العضلات الصغيرة الموجودة أسفل الشعر استجابة للبرد أو المشاعر القوية مثل الخوف والتوتر، مما يؤدي إلى انتصاب الشعر وظهور النتوءات الجلدية الصغيرة.

ولكن في بعض الحالات، قد ترتبط القشعريرة المستمرة بمشكلات صحية أخرى، منها:

مرض السكري

الصداع النصفي

الهربس العصبي

اضطرابات الأعصاب

بعض أنواع الصرع المرتبطة بالفص الصدغي بالمخ.

متى تصبح القشعريرة مؤشرًا خطيرًا؟

وأكد الأطباء أن تكرار القشعريرة دون سبب واضح، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم أو حساسية شديدة بالجلد أو أعراض عصبية أخرى، يستدعي استشارة طبيب أعصاب لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف التقرير أن بعض حالات الصرع قد تُسبب ما يُعرف بـ”نوبات القشعريرة”، وهي نوبات عصبية تظهر على هيئة جلد وزة مفاجئ ومتكرر.

كيف يمكن تقليل الأعراض؟

وينصح الخبراء بعدة خطوات قد تساعد في تخفيف الأعراض، أبرزها:

ـ تنظيم النوم وتقليل التوتر

ـ تجنب البرودة الشديدة

ـ علاج أي اضطرابات عصبية أو التهابات كامنة

ـ متابعة مستويات السكر والفيتامينات بالجسم

ـ استشارة الطبيب عند تكرار الأعراض بشكل ملحوظ

هل القشعريرة دائمًا خطيرة؟

ورغم أن معظم حالات “جلد الوزة” تكون طبيعية ومؤقتة، فإن استمرارها لفترات طويلة أو ظهورها بشكل متكرر دون محفز واضح قد يكون علامة على اضطراب صحي يحتاج إلى تشخيص مبكر.