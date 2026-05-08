أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تؤدي إلى زيادة أعراض الروماتويد بشكل ملحوظ، حتى مع الالتزام بالعلاج، موضحًا أن أسلوب الحياة والتغذية يلعبان دورًا أساسيًا في التحكم في الالتهاب وتخفيف ألم المفاصل.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن مرض الروماتويد من الأمراض المناعية المزمنة التي تسبب التهاب المفاصل والشعور بالألم والتيبس، خاصة في ساعات الصباح، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها المرضى دون الانتباه لتأثيرها المباشر على حالتهم الصحية، ومن أبرزها:

ـ إهمال الحركة والنشاط البدني:

قال الدكتور معتز القيعي إن قلة الحركة لفترات طويلة تؤدي إلى زيادة تيبس المفاصل والشعور بالألم، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا، موضحًا أن المشي الخفيف أو التمارين البسيطة يساعدان على تحسين مرونة المفاصل وتقليل الالتهاب.

ـ السهر وقلة النوم:

وأضاف أن اضطراب النوم أو عدم الحصول على ساعات كافية من الراحة يرفع من مستويات الالتهاب داخل الجسم، مما يزيد الإحساس بالإرهاق وألم المفاصل لدى مرضى الروماتويد.

ـ إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب:

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من التوقف عن تناول أدوية الروماتويد بمجرد تحسن الأعراض، لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة الالتهاب بصورة أقوى وزيادة المضاعفات على المفاصل.

ـ التوتر والضغط النفسي:

وأشار إلى أن الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على شدة أعراض الروماتويد، موضحًا أن التوتر المزمن قد يساهم في زيادة الالتهابات والشعور بالألم.

ـ تناول الأطعمة غير الصحية:

وأكد القيعي أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمقليات والسكريات قد يزيد من حدة الالتهابات مع الوقت، ما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل.

أطعمة تساعد على تخفيف التهاب الروماتويد

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين جودة الحياة لدى مرضى الروماتويد، مشيرًا إلى أن بعض الأطعمة تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ومنها :

ـ الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل.

ـ الخضروات الورقية:

مثل السبانخ والجرجير والبروكلي، لاحتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم المناعة وصحة المفاصل.

أطعمة تساعد على تخفيف التهاب الروماتويد

ـ زيت الزيتون:

يساعد على تقليل الالتهاب، ويفضل استخدامه بدلًا من الدهون الصناعية.

ـ المكسرات:

مثل الجوز واللوز بكميات معتدلة، لاحتوائها على دهون صحية مفيدة للجسم.

ـ الكركم والزنجبيل:

وأشار القيعي إلى أن بعض الدراسات أوضحت دورهما في تهدئة الالتهابات لدى بعض المرضى.

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل التوت والفراولة والبرتقال، لاحتوائها على فيتامين C ومركبات تساعد في مقاومة الالتهاب.

أطعمة تزيد التهاب المفاصل

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من الإفراط في تناول:

المقليات

السكريات والحلويات

الوجبات السريعة

اللحوم المصنعة

المشروبات الغازية

وأكد أن زيادة الوزن تمثل ضغطًا إضافيًا على المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم الألم وصعوبة الحركة.

الروماتويد يحتاج لنمط حياة صحي

وشدد الدكتور معتز القيعي على أن التغذية الصحية وحدها لا تكفي لعلاج الروماتويد، لكنها تعتبر جزءًا مهمًا بجانب العلاج الدوائي والمتابعة الطبية المنتظمة، مؤكدًا أن الالتزام بالحركة اليومية والنوم الجيد وتقليل التوتر يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض.