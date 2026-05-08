قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول
إقبال كبير على مونوريل شرق النيل في اليوم الثالث والأخير للتشغيل المجاني .. صور
ماذا ينتظر كوكب الأرض بعد رصد عدد من البقع الشمسية النشطة؟
عامل شغب.. ضبط المتهم بالتعدي على مدرس بسلاح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية
البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في الأسواق
لماذا يقع المسجد الحرام في قلب وادي مكة؟.. اعرف الحقيقة
سانت كاترين تستقبل 450 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع
فكر ألف مرة قبل الزواج.. هل تنجح تعديلات قوانين الأسرة الجديدة في الحد من الطلاق المبكر؟
الدردير؛ يا رب الزمالك يكسب الدوري والكونفدرالية
يوسف رجي: 3 أهداف أساسية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل
إخماد نيران حريق شونة كتان بقرية كفر العزيزية بسمنود وخسائر أولية 3 ملايين جنيه.. صور
رئيس مياه الغربية: تدخلنا لحل مشكلة طفح المصرف المغطى بنفق أبو دراع بسكة قطور بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
آية التيجي

أكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تؤدي إلى زيادة أعراض الروماتويد بشكل ملحوظ، حتى مع الالتزام بالعلاج، موضحًا أن أسلوب الحياة والتغذية يلعبان دورًا أساسيًا في التحكم في الالتهاب وتخفيف ألم المفاصل.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن مرض الروماتويد من الأمراض المناعية المزمنة التي تسبب التهاب المفاصل والشعور بالألم والتيبس، خاصة في ساعات الصباح، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها المرضى دون الانتباه لتأثيرها المباشر على حالتهم الصحية، ومن أبرزها:

ـ إهمال الحركة والنشاط البدني:
قال الدكتور معتز القيعي إن قلة الحركة لفترات طويلة تؤدي إلى زيادة تيبس المفاصل والشعور بالألم، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا، موضحًا أن المشي الخفيف أو التمارين البسيطة يساعدان على تحسين مرونة المفاصل وتقليل الالتهاب.

ـ السهر وقلة النوم:
وأضاف أن اضطراب النوم أو عدم الحصول على ساعات كافية من الراحة يرفع من مستويات الالتهاب داخل الجسم، مما يزيد الإحساس بالإرهاق وألم المفاصل لدى مرضى الروماتويد.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

ـ إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب:
وحذر أخصائي التغذية العلاجية من التوقف عن تناول أدوية الروماتويد بمجرد تحسن الأعراض، لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة الالتهاب بصورة أقوى وزيادة المضاعفات على المفاصل.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

ـ التوتر والضغط النفسي:
وأشار إلى أن الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على شدة أعراض الروماتويد، موضحًا أن التوتر المزمن قد يساهم في زيادة الالتهابات والشعور بالألم.

ـ تناول الأطعمة غير الصحية:
وأكد القيعي أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمقليات والسكريات قد يزيد من حدة الالتهابات مع الوقت، ما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل.

أطعمة تساعد على تخفيف التهاب الروماتويد

أطعمة تساعد على تخفيف التهاب الروماتويد

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين جودة الحياة لدى مرضى الروماتويد، مشيرًا إلى أن بعض الأطعمة تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ومنها :

ـ الأسماك الدهنية:
مثل السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل.

ـ الخضروات الورقية:
مثل السبانخ والجرجير والبروكلي، لاحتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم المناعة وصحة المفاصل.

أطعمة تساعد على تخفيف التهاب الروماتويد

ـ زيت الزيتون:
يساعد على تقليل الالتهاب، ويفضل استخدامه بدلًا من الدهون الصناعية.

ـ المكسرات:
مثل الجوز واللوز بكميات معتدلة، لاحتوائها على دهون صحية مفيدة للجسم.

ـ الكركم والزنجبيل:
وأشار القيعي إلى أن بعض الدراسات أوضحت دورهما في تهدئة الالتهابات لدى بعض المرضى.

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:
مثل التوت والفراولة والبرتقال، لاحتوائها على فيتامين C ومركبات تساعد في مقاومة الالتهاب.

أطعمة تزيد التهاب المفاصل

أطعمة تزيد التهاب المفاصل

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من الإفراط في تناول:
المقليات
السكريات والحلويات
الوجبات السريعة
اللحوم المصنعة
المشروبات الغازية

وأكد أن زيادة الوزن تمثل ضغطًا إضافيًا على المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم الألم وصعوبة الحركة.

الروماتويد يحتاج لنمط حياة صحي

الروماتويد يحتاج لنمط حياة صحي

وشدد الدكتور معتز القيعي على أن التغذية الصحية وحدها لا تكفي لعلاج الروماتويد، لكنها تعتبر جزءًا مهمًا بجانب العلاج الدوائي والمتابعة الطبية المنتظمة، مؤكدًا أن الالتزام بالحركة اليومية والنوم الجيد وتقليل التوتر يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياثة البدنية والتغذية العلاجية
الروماتويد أعراض الروماتويد علاج الروماتويد التهاب المفاصل أطعمة مفيدة لمرضى الروماتويد أكل يخفف التهاب المفاصل الدكتور معتز القيعي ألم المفاصل أسباب زيادة ألم الروماتويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

بالصور

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد