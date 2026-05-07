قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح إيران النفطي الجديد.. كيف تهدد طهران الاقتصاد العالمي؟
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
طالب يعتدي على معلم بسلاح أبيض.. والتعليم تتحرك بـ6 قرارات عاجلة..ماذا حدث؟
أبويا التاني.. وفاة والد زوجة عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا
منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر
عالم بلا قواعد.. كيف تغير السياسة الأمريكية الجديدة حسابات الكرملين؟
أسعار البنزين تؤلم الأمريكان.. صدمة اقتصادية وغضب شعبي يتصاعد ضد ترامب
كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
آية التيجي

حذر خبراء تغذية وباحثون من أن الإفراط في تناول الأطعمة المدخنة، مثل السلمون المدخن واللحوم والأجبان ورقائق البطاطس المدخنة، قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب المواد الكيميائية الناتجة عن عملية التدخين.

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “Daily Mail”، فإن عملية تدخين الطعام تؤدي إلى تكوّن مركبات كيميائية تعرف باسم “الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات” (PAHs)، وهي مواد مصنفة كمركبات مسرطنة قد تؤثر سلبًا على الصحة عند تناولها بكميات كبيرة.

ويعتمد تدخين الطعام على تعريضه لدخان الخشب المشتعل في ظروف منخفضة الأكسجين، ما يؤدي إلى ترسب مركبات كيميائية على سطح الطعام.

وأوضح الدكتور إيدولو إيفي، المتخصص في كيمياء الأغذية بجامعة ليدز، أن هذه المركبات قد تصبح ضارة عند تراكمها داخل الجسم، خاصة مع الاستهلاك المتكرر للأطعمة المدخنة.

وأضاف أن الدراسات ربطت بين ارتفاع مستويات تلك المركبات وزيادة خطر الإصابة بـ:
سرطان القولون
سرطان الثدي
سرطان البروستاتا

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

السلمون المدخن ليس وحده في القائمة

وأشار التقرير، إلى أن المخاطر لا تقتصر على السلمون المدخن فقط، بل تشمل أيضًا:
اللحوم المدخنة
الأجبان المدخنة
الشيبسي بنكهة “سموكي”
الصلصات والنكهات الصناعية المدخنة

كما حذر الباحثون من أن “النكهات المدخنة الصناعية” ليست أكثر أمانًا كما كان يُعتقد سابقًا، لأنها تحتوي أيضًا على مكونات مشتقة من الدخان الحقيقي.

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

دراسة تكشف مستويات مرتفعة من المواد الضارة

وكشفت دراسة نُشرت عام 2024 في مجلة Discover Food أن عينات من الأسماك واللحوم المدخنة احتوت على مستويات أعلى من المركبات المسرطنة مقارنة بالأطعمة المشوية.

وأظهرت النتائج أن بعض أنواع الأسماك المدخنة، مثل الماكريل، سجلت مستويات تجاوزت التوصيات الأوروبية المتعلقة بالسلامة الغذائية.

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

الدهون تزيد الخطر

وأشار الخبراء إلى أن الأطعمة الأعلى في الدهون تنتج كميات أكبر من المركبات الضارة أثناء التدخين، لأن الدهون المتساقطة أثناء التسوية تزيد من كثافة الدخان وترسب المواد الكيميائية على الطعام.

ولهذا السبب قد تكون اللحوم المدخنة أكثر خطورة من الأسماك المدخنة.

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

هل يجب التوقف عن تناول الأطعمة المدخنة؟

ورغم التحذيرات، أكد خبراء التغذية أن الاعتدال هو الحل الأفضل، مشيرين إلى أن تناول كميات صغيرة من الأطعمة المدخنة مرة أسبوعيًا لا يمثل خطرًا كبيرًا لدى معظم الأشخاص.

كما لفتوا إلى أن السلمون والأسماك الدهنية المدخنة ما تزال مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والمخ.

ونصح الخبراء باختيار بدائل صحية مثل:
السمك المشوي
الأسماك المعلبة
الطعام المطهو بالبخار أو السلق

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

نصائح لتقليل المخاطر

ـ تقليل تناول الأطعمة المدخنة بشكل متكرر
ـ اختيار المنتجات “خفيفة التدخين”
ـ تنويع طرق الطهي
ـ  تقليل الأطعمة المصنعة ذات النكهات المدخنة الصناعية
ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والألياف

السلمون المدخن الأطعمة المدخنة مخاطر السلمون المدخن السرطان المواد المسرطنة الشيبسي المدخن النكهات الصناعية سرطان الثدي الهيدروكربونات العطرية الأطعمة المصنعة أوميجا 3 التغذية الصحية الوقاية من السرطان اللحوم المدخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

مقتل طفل في المنوفية

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

ترشيحاتنا

وائل جسار ينعى هاني شاكر

بكلمات مؤثرة.. وائل جسار ينعى هاني شاكر : عملاق لن يتكرر

هند صبري

هند صبري في رسالة مؤثرة من تونس: أول مرة من غير أمي.. كل تفاصيل البلد فيها هي

محمد ثروت وزكي حسنين

محمد ثروت أول الحاضرين لـ عزاء هاني شاكر

بالصور

الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد