الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

حذر خبراء تغذية وباحثون من أن الإفراط في تناول الأطعمة المدخنة، مثل السلمون المدخن واللحوم والأجبان ورقائق البطاطس المدخنة، قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب المواد الكيميائية الناتجة عن عملية التدخين.

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “Daily Mail”، فإن عملية تدخين الطعام تؤدي إلى تكوّن مركبات كيميائية تعرف باسم “الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات” (PAHs)، وهي مواد مصنفة كمركبات مسرطنة قد تؤثر سلبًا على الصحة عند تناولها بكميات كبيرة.

ويعتمد تدخين الطعام على تعريضه لدخان الخشب المشتعل في ظروف منخفضة الأكسجين، ما يؤدي إلى ترسب مركبات كيميائية على سطح الطعام.

وأوضح الدكتور إيدولو إيفي، المتخصص في كيمياء الأغذية بجامعة ليدز، أن هذه المركبات قد تصبح ضارة عند تراكمها داخل الجسم، خاصة مع الاستهلاك المتكرر للأطعمة المدخنة.

وأضاف أن الدراسات ربطت بين ارتفاع مستويات تلك المركبات وزيادة خطر الإصابة بـ:

سرطان القولون

سرطان الثدي

سرطان البروستاتا

السلمون المدخن ليس وحده في القائمة

وأشار التقرير، إلى أن المخاطر لا تقتصر على السلمون المدخن فقط، بل تشمل أيضًا:

اللحوم المدخنة

الأجبان المدخنة

الشيبسي بنكهة “سموكي”

الصلصات والنكهات الصناعية المدخنة

كما حذر الباحثون من أن “النكهات المدخنة الصناعية” ليست أكثر أمانًا كما كان يُعتقد سابقًا، لأنها تحتوي أيضًا على مكونات مشتقة من الدخان الحقيقي.

دراسة تكشف مستويات مرتفعة من المواد الضارة

وكشفت دراسة نُشرت عام 2024 في مجلة Discover Food أن عينات من الأسماك واللحوم المدخنة احتوت على مستويات أعلى من المركبات المسرطنة مقارنة بالأطعمة المشوية.

وأظهرت النتائج أن بعض أنواع الأسماك المدخنة، مثل الماكريل، سجلت مستويات تجاوزت التوصيات الأوروبية المتعلقة بالسلامة الغذائية.

الدهون تزيد الخطر

وأشار الخبراء إلى أن الأطعمة الأعلى في الدهون تنتج كميات أكبر من المركبات الضارة أثناء التدخين، لأن الدهون المتساقطة أثناء التسوية تزيد من كثافة الدخان وترسب المواد الكيميائية على الطعام.

ولهذا السبب قد تكون اللحوم المدخنة أكثر خطورة من الأسماك المدخنة.

هل يجب التوقف عن تناول الأطعمة المدخنة؟

ورغم التحذيرات، أكد خبراء التغذية أن الاعتدال هو الحل الأفضل، مشيرين إلى أن تناول كميات صغيرة من الأطعمة المدخنة مرة أسبوعيًا لا يمثل خطرًا كبيرًا لدى معظم الأشخاص.

كما لفتوا إلى أن السلمون والأسماك الدهنية المدخنة ما تزال مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والمخ.

ونصح الخبراء باختيار بدائل صحية مثل:

السمك المشوي

الأسماك المعلبة

الطعام المطهو بالبخار أو السلق

نصائح لتقليل المخاطر

ـ تقليل تناول الأطعمة المدخنة بشكل متكرر

ـ اختيار المنتجات “خفيفة التدخين”

ـ تنويع طرق الطهي

ـ تقليل الأطعمة المصنعة ذات النكهات المدخنة الصناعية

ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والألياف