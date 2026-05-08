قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تترقب الرد الإيراني.. مقترح "محدود" على الطاولة لخفض التصعيد
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية
الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون
مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري
الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور
على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا
لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود
نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال يتقدم على الخلود بثنائية في الشوط الأول
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس وغرامة للزوج حال إخفاء زواجه الثاني
هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ قرض لشراء سيارة يُعد حرامًا؟.. أمين الإفتاء يجيب
حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
آية التيجي

أثار تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius حالة من القلق العالمي، بعدما أعلنت السلطات الصحية وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم بريطاني في حالة حرجة، وسط مخاوف من انتشار الفيروس القاتل المرتبط بالقوارض.

ما هو فيروس هانتا؟

ووفقًا لما أعلنته World Health Organization، تم تسجيل 6 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس على السفينة التي كانت تبحر من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، بينما تواصل السلطات الصحية التحقيق في مصدر العدوى وطرق انتقالها.

وينتقل فيروس “هانتا” بمجموعة من الفيروسات غالبًا عن طريق القوارض، خاصة الفئران والجرذان، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو لعاب أو فضلات الحيوانات المصابة، كما يمكن أن ينتقل عبر العض أو الخدش في بعض الحالات.

ويُعرف الفيروس بخطورته لأنه قد يؤدي إلى أمراض تنفسية حادة أو فشل كلوي ونزيف داخلي، مع ارتفاع نسب الوفاة في بعض الحالات.

فيروس هانتا

أعراض فيروس هانتا المبكرة

وتشمل الأعراض الأولية للإصابة:
الحمى
الإرهاق الشديد
آلام العضلات
الصداع
القشعريرة
الدوخة
الغثيان والقيء
الإسهال وآلام البطن

فيروس هانتا

الأعراض المتأخرة والخطيرة

وبعد عدة أيام من ظهور الأعراض الأولى، قد تتطور الحالة إلى:
ضيق حاد في التنفس
السعال
الشعور بضغط على الصدر
امتلاء الرئتين بالسوائل
انخفاض ضغط الدم
فشل كلوي حاد
نزيف داخلي

فيروس هانتا

نوعان خطيران من المرض

- متلازمة هانتا الرئوية (HPS):
تؤدي إلى تراكم السوائل داخل الرئتين وصعوبة شديدة في التنفس، وتصل نسبة الوفاة فيها إلى نحو 38%.

- الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى (HFRS):
وتستهدف الكلى وتسبب نزيفًا داخليًا وانخفاضًا حادًا في ضغط الدم وقد تؤدي إلى فشل كلوي خطير.

فيروس هانتا

لا علاج محدد للفيروس

حتى الآن، لا يوجد علاج دوائي مباشر لفيروس هانتا، ويعتمد الأطباء على الرعاية الداعمة مثل:
إعطاء السوائل
دعم التنفس
الراحة التامة
المراقبة داخل العناية المركزة للحالات الحرجة

فيروس هانتا

تفاصيل تفشي الفيروس على السفينة

بحسب التقارير، توفي رجل هولندي يبلغ 70 عامًا بعد معاناته من الحمى وآلام البطن والإسهال، كما توفيت زوجته البالغة 69 عامًا بعد نقلها إلى المستشفى.

وأكدت السلطات أن السفينة بقيت عالقة قبالة سواحل الرأس الأخضر بانتظار السماح للركاب بالنزول، فيما طُلب من الموجودين ارتداء الكمامات وتقليل الاختلاط.

فيروس هانتا

هل ينتقل الفيروس بين البشر؟

ويشير الخبراء إلى أن انتقال فيروس هانتا بين البشر يُعد نادرًا جدًا، وغالبية الإصابات تحدث نتيجة التعرض المباشر للقوارض أو مخلفاتها.

فيروس هانتا

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

وينصح الخبراء بـ:
تهوية الأماكن المغلقة جيدًا
تجنب لمس فضلات القوارض مباشرة
ارتداء قفازات وكمامات أثناء التنظيف
استخدام المطهرات بدلًا من الكنس الجاف
غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع الحيوانات أو الأقفاص

فيروس هانتا هانتا فيروس أعراض فيروس هانتا فيروس الفئران فيروس قاتل متلازمة هانتا الرئوية الحمى النزفية سفينة MV Hondius منظمة الصحة العالمية أمراض القوارض عدوى فيروسية نادرة فيروس قاتل جديد كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

ترشيحاتنا

كارنيفور

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الرموش

أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

طاجن تورلي

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

بالصور

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد