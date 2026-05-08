بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

أثار تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius حالة من القلق العالمي، بعدما أعلنت السلطات الصحية وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم بريطاني في حالة حرجة، وسط مخاوف من انتشار الفيروس القاتل المرتبط بالقوارض.

ما هو فيروس هانتا؟

ووفقًا لما أعلنته World Health Organization، تم تسجيل 6 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس على السفينة التي كانت تبحر من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، بينما تواصل السلطات الصحية التحقيق في مصدر العدوى وطرق انتقالها.

وينتقل فيروس “هانتا” بمجموعة من الفيروسات غالبًا عن طريق القوارض، خاصة الفئران والجرذان، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو لعاب أو فضلات الحيوانات المصابة، كما يمكن أن ينتقل عبر العض أو الخدش في بعض الحالات.

ويُعرف الفيروس بخطورته لأنه قد يؤدي إلى أمراض تنفسية حادة أو فشل كلوي ونزيف داخلي، مع ارتفاع نسب الوفاة في بعض الحالات.

أعراض فيروس هانتا المبكرة

وتشمل الأعراض الأولية للإصابة:

الحمى

الإرهاق الشديد

آلام العضلات

الصداع

القشعريرة

الدوخة

الغثيان والقيء

الإسهال وآلام البطن

الأعراض المتأخرة والخطيرة

وبعد عدة أيام من ظهور الأعراض الأولى، قد تتطور الحالة إلى:

ضيق حاد في التنفس

السعال

الشعور بضغط على الصدر

امتلاء الرئتين بالسوائل

انخفاض ضغط الدم

فشل كلوي حاد

نزيف داخلي

نوعان خطيران من المرض

- متلازمة هانتا الرئوية (HPS):

تؤدي إلى تراكم السوائل داخل الرئتين وصعوبة شديدة في التنفس، وتصل نسبة الوفاة فيها إلى نحو 38%.

- الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى (HFRS):

وتستهدف الكلى وتسبب نزيفًا داخليًا وانخفاضًا حادًا في ضغط الدم وقد تؤدي إلى فشل كلوي خطير.

لا علاج محدد للفيروس

حتى الآن، لا يوجد علاج دوائي مباشر لفيروس هانتا، ويعتمد الأطباء على الرعاية الداعمة مثل:

إعطاء السوائل

دعم التنفس

الراحة التامة

المراقبة داخل العناية المركزة للحالات الحرجة

تفاصيل تفشي الفيروس على السفينة

بحسب التقارير، توفي رجل هولندي يبلغ 70 عامًا بعد معاناته من الحمى وآلام البطن والإسهال، كما توفيت زوجته البالغة 69 عامًا بعد نقلها إلى المستشفى.

وأكدت السلطات أن السفينة بقيت عالقة قبالة سواحل الرأس الأخضر بانتظار السماح للركاب بالنزول، فيما طُلب من الموجودين ارتداء الكمامات وتقليل الاختلاط.

هل ينتقل الفيروس بين البشر؟

ويشير الخبراء إلى أن انتقال فيروس هانتا بين البشر يُعد نادرًا جدًا، وغالبية الإصابات تحدث نتيجة التعرض المباشر للقوارض أو مخلفاتها.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

وينصح الخبراء بـ:

تهوية الأماكن المغلقة جيدًا

تجنب لمس فضلات القوارض مباشرة

ارتداء قفازات وكمامات أثناء التنظيف

استخدام المطهرات بدلًا من الكنس الجاف

غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع الحيوانات أو الأقفاص