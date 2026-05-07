هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

يلجأ بعض الأشخاص إلى التوقف عن تناول البيض لأسباب صحية أو غذائية أو حتى شخصية، لكن هل يؤثر ذلك على الجسم؟ وما العناصر الغذائية التي قد يفقدها الإنسان عند الاستغناء عنه؟

البيض.. عنصر غذائي متكامل

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، التأثيرات المحتملة لحذف البيض من النظام الغذائي، موضحًا أهم العناصر التي يجب تعويضها للحفاظ على صحة الجسم.



وأكد الدكتور معتز القيعي في تصيح خاص لم قع "صدى البلد" الإخباري، أن البيض يُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على:

ـ بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية

ـ فيتامين B12

ـ الكولين الضروري لصحة المخ والكبد

ـ فيتامين D

ـ معادن مهمة مثل السيلينيوم

وأشار القيعي، إلى أن البيض يتميز بكثافة غذائية عالية، لذلك فإن الاستغناء عنه يتطلب الانتباه لتعويض بعض العناصر المهمة من مصادر أخرى.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

ـ انخفاض جودة البروتين:

ويوضح أخصائي التغذية أن حذف البيض دون بدائل مناسبة قد يؤدي إلى نقص في البروتين عالي الجودة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون عليه كمصدر أساسي للبروتين.

وأضاف أن هذا النقص يمكن تعويضه من خلال:

اللحوم

الدواجن

الأسماك

منتجات الألبان

أو المصادر النباتية المتنوعة في الأنظمة النباتية

ـ نقص الكولين وتأثيره على المخ:

ولفت الدكتور معتز القيعي إلى أن البيض من أغنى المصادر بمادة الكولين، وهي عنصر مهم لصحة الجهاز العصبي والكبد.

وأوضح أن نقص الكولين قد يؤدي إلى:

ضعف التركيز

اضطرابات وظائف المخ

مشكلات في صحة الكبد

ويمكن تعويضه من خلال الكبدة وبعض المكسرات والبذور.

ـ نقص فيتامين B12:

وأكد أن الأشخاص الذين يستغنون عن البيض، خاصة مع تقليل المنتجات الحيوانية، قد يكونون أكثر عرضة لنقص فيتامين B12، ما قد يسبب:

الأنيميا

الإرهاق

مشكلات عصبية

وأشار إلى أن تعويضه يكون من خلال المنتجات الحيوانية أو المكملات الغذائية تحت إشراف طبي. ـ انخفاض فيتامين D:

رغم أن البيض ليس المصدر الوحيد لفيتامين D، فإن حذفه قد يقلل من الكمية اليومية خاصة مع ضعف التعرض لأشعة الشمس.

هل الاستغناء عن البيض مفيد؟

بحسب الدكتور معتز القيعي، فإن التوقف عن تناول البيض قد يكون مفيدًا في بعض الحالات مثل:

ـ حساسية البيض

ـ بعض الأنظمة الغذائية الخاصة

ـ الأسباب الأخلاقية أو الشخصية

وقد شدد القيعي، على أن البيض ليس خطرًا على معظم الأشخاص الأصحاء عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

حقيقة علاقة البيض بالكوليسترول

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تأثير البيض على كوليسترول الدم محدود لدى أغلب الناس، لأن الجسم ينظم إنتاج الكوليسترول داخليًا، لذلك لا يُعتبر البيض سببًا مباشرًا لارتفاع الكوليسترول عند تناوله بشكل معتدل.