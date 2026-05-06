كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

حذّرت جهات الصحة العامة من مخاطر الإصابة بفيروس فيروس هانتا، مؤكدة أن التعرض لمخلفات القوارض مثل البول أو الفضلات قد يُشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان، خاصة خلال تنظيف الأماكن المغلقة أو المهجورة.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

وبحسب ما نشرته Cheyenne Laramie County Public Health، فإن العدوى تحدث غالبًا عند استنشاق جزيئات دقيقة ملوثة بالفيروس، تنتشر في الهواء عند تحريك فضلات القوارض الجافة، وهي عملية تُعرف علميًا باسم “الانتشار الهوائي”.

وأوضحت الجهات الصحية أن الفيروس ينتقل عبر:

ـ استنشاق الهواء الملوث بفضلات أو بول القوارض.

ـ ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف.

ـ التعرض لعضات القوارض (حالات نادرة).

ويُعد مرض متلازمة فيروس هانتا الرئوية من أخطر المضاعفات، حيث قد يؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة قد تصل إلى الوفاة.

القوارض هي المصدر الرئيسي للعدوى

وتشير البيانات إلى أن بعض أنواع الفئران، مثل الفأر ذو الذيل الأبيض (deer mouse)، تُعد الناقل الأساسي للفيروس في عدة مناطق، حيث تفرز الفيروس عبر اللعاب والبول والفضلات.

إرشادات مهمة للوقاية من العدوى

وقدمت السلطات الصحية مجموعة من النصائح المهمة لتقليل خطر الإصابة، أبرزها:

ـ ارتداء قفازات واقية أثناء تنظيف الأماكن الملوثة.

ـ رش الفضلات بمطهر أو محلول كلور قبل تنظيفها.

ـ تجنب الكنس أو استخدام المكنسة الكهربائية قبل التعقيم، لتفادي انتشار الفيروس في الهواء.

ـ استخدام مناديل ورقية للتخلص من الفضلات بشكل آمن.

ـ تنظيف وتعقيم الأسطح والأرضيات جيدًا.

ـ غسل الملابس الملوثة بماء ساخن ومنظف قوي.

كما يُنصح بتهوية الأماكن المغلقة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل بدء التنظيف، خاصة في المخازن أو المنازل غير المستخدمة لفترات طويلة.

ملابس وقائية في الحالات الشديدة

وفي البيئات شديدة التلوث، يُفضل استخدام معدات حماية إضافية مثل الكمامات، والنظارات الواقية، والأحذية المطاطية، لتقليل خطر التعرض المباشر للفيروس.