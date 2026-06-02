جمال عبد الحميد: متفائل بالفراعنة.. ولدينا صلاح ومرموش وعبد المنعم

أعرب جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون عناصر مميزة تؤهلهم لتجاوز دور المجموعات.



وقال عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو"، إنه متفائل بمستقبل المنتخب في المونديال، مشيرًا إلى أن الجماهير لا تزال تتذكر الأداء المشرف لمنتخب مصر في كأس العالم 1990 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

وأضاف أن منتخب مصر الحالي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة، على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم، وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة قبل خوض البطولة.

وأوضح أن منتخب 1990 واجه أسماء عالمية كبيرة رغم قلة الخبرات، لافتًا إلى أن الجوهري لم يتردد وقتها في منح الفرصة للشباب، مستشهدًا بمشاركة هاني رمزي في سن 19 عامًا.

كما أبدى عبد الحميد دعمه لفكرة ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة المنتخب في كأس العالم، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة واعدة واستفاد كثيرًا من احتكاكه بمباريات قوية خلال تجربته مع قطاع الناشئين في نادي برشلونة.