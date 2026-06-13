هدم أنفاق وزرع ألغام.. إيران تغلق موقعا لتخزين اليورانيوم عالي التخصيب

أكدت شبكة سي ان ان، بأن إيران اتخذت إجراءات إضافية لتأمين مواقع تخزين اليورانيوم عالي التخصيب، شملت إغلاق أحد مواقع التخزين عبر هدم الأنفاق المؤدية إليه وزرع ألغام عند المداخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية هذه المنشآت، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”

وذكرت الشبكة أن الإجراءات الإيرانية الجديدة جعلت الوصول إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أكثر صعوبة وخطورة مقارنة بالفترة السابقة، ما يزيد من تعقيدات أي جهود مستقبلية تتعلق بالتعامل مع هذه المواد أو مراقبتها.

وأضاف التقرير أن التحصينات الإضافية التي أقامتها إيران حول مواقع اليورانيوم عالي التخصيب تفرض تحديات جديدة أمام المناقشات الجارية بشأن مسودة الاتفاق المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة فيما يتعلق بآليات التفتيش والوصول إلى المواقع الحساسة.

تعزيز تحصين مواقع التخزين

وأشار التقرير إلى أن تصريحات دونالد ترامب بشأن إمكانية الحصول على اليورانيوم الإيراني ربما دفعت طهران إلى تشديد إجراءاتها الأمنية وتعزيز تحصين مواقع التخزين والمنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي.