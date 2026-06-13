العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

شهد معسكر المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 واقعة أمنية صادمة، بعدما عثرت السلطات المكسيكية على جثة في حالة تحلل داخل سيارة متوقفة بالقرب من ملعب التدريبات الذي يستخدمه منتخب إيران في مدينة تيخوانا، شمال غرب المكسيك.

وأثارت الحادثة حالة من القلق قبل أيام من استكمال المنتخب الإيراني مشواره في البطولة، خاصة أن السيارة التي عُثر بداخلها على الجثة كانت متوقفة على بعد دقائق قليلة من الفندق الذي تقيم فيه البعثة الإيرانية، كما أنها كانت بالقرب من ملعب “كاليينتي” الذي يتدرب عليه الفريق بشكل يومي منذ وصوله إلى المكسيك.

ووفقًا للسلطات المحلية، فإن دورية مراقبة رصدت السيارة المتوقفة في أحد مواقف السيارات المقابلة للملعب، قبل أن يتم فتحها والعثور على جثة ملفوفة داخل كيس أسود في صندوق السيارة.

وأكد تقرير أولي صادر عن مكتب الادعاء العام في تيخوانا أن الجثة كانت تحمل آثار عنف واضحة، بينما بدأت فرق التحقيق الجنائي فحص الموقع وجمع الأدلة قبل نقل الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشوهد عناصر الأدلة الجنائية وهم يطوقون المنطقة المحيطة بالسيارة، في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن بشكل مكثف داخل محيط الملعب ومقر إقامة المنتخب الإيراني.

ويخضع المنتخب الإيراني منذ وصوله إلى المكسيك لإجراءات أمنية مشددة، في ظل الظروف السياسية والأمنية المحيطة بمشاركته في البطولة.

وترافق بعثة إيران بشكل يومي سيارات أمنية وعناصر من الحرس الوطني المكسيكي المسلح أثناء تنقل الفريق بين الفندق وملعب التدريبات، فيما أكدت التقارير أن المنتخب غادر الملعب بعد دقائق قليلة من نقل الجثة من مكان الحادث.

ولم يصدر الاتحاد الإيراني أو المسؤول الإعلامي للمنتخب أي تعليق رسمي بشأن الواقعة أو تأثيرها على استعدادات الفريق، كما لم يتم الإعلان عن أي تعديلات إضافية على الإجراءات الأمنية حتى الآن.

وتعد مدينة تيخوانا واحدة من أكثر المدن المكسيكية تأثرًا بمعدلات الجريمة، حيث سجلت أكثر من 1200 جريمة قتل خلال عام 2025 وفق الإحصاءات الرسمية، وهو ما يجعل مثل هذه الوقائع أمرا متكررا في المدينة الحدودية القريبة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان المنتخب الإيراني قد اضطر لتغيير مقر معسكره قبل البطولة، حيث انتقل إلى تيخوانا بدلا من مدينة توكسون الأمريكية بسبب الظروف السياسية والتوترات المتعلقة بالسفر والإقامة داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الحادثة لتضيف فصلا جديدا من الأزمات الأمنية والتنظيمية التي صاحبت انطلاق كأس العالم 2026، بعد سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل التي شهدتها البطولة منذ أيامها الأولى.