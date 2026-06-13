كأس العالم.. ماوريسيو يوقظ آمال باراجواي بهدف أول في شباك أمريكا

نجح منتخب باراجواي في كسر صموده الهجومي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما سجل هدفه الأول خلال المواجهة الجارية بين المنتخبين في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وسجل ماوريسيو هدف باراجواي في الدقيقة 73، مستغلًا هجمة منظمة بدأت من خوليو إنسيسو الذي أرسل كرة إلى منطقة الجزاء، وسط ارتباك واضح من الدفاع الأمريكي.

ووصلت الكرة إلى ماوريسيو داخل المنطقة دون رقابة كافية، ليطلق تسديدة أرضية قوية استقرت داخل الشباك، مقلصًا النتيجة إلى 3-1 ومشعلًا المواجهة من جديد.

وجاء الهدف بعد شوط أول مثالي للمنتخب الأمريكي الذي فرض سيطرته الكاملة وسجل ثلاثة أهداف عبر هدف عكسي من بوباديلا وثنائية للمهاجم فلورين بالوجون.

ومنح هدف ماوريسيو دفعة قوية لمنتخب باراجواي الذي بدأ يتحرر هجوميًا في الشوط الثاني، أملاً في العودة إلى المباراة وخطف نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض الذين يحظون بدعم جماهيري كبير في مدرجات “لوس أنجلوس ستاديوم”.