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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. أمريكا تضيف الهدف الثاني في شباك باراجواي

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
محمد سمير

فرض منتخب الولايات المتحدة هيمنته على مجريات مباراته أمام باراجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما وسع الفارق إلى هدفين دون رد خلال الشوط الأول من اللقاء المقام على ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم”.

وكان المنتخب الأمريكي قد نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر هدف عكسي سجله داميان بوباديلا لاعب باراجواي بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة وسط فرحة جماهيرية كبيرة في المدرجات.

واستمرت أفضلية المنتخب الأمريكي مع مرور الوقت، حيث شكل الثلاثي كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني وفلورين بالوجون خطورة واضحة على دفاع باراجواي، في ظل تراجع منافسهم إلى مناطقه الدفاعية.

وشهدت الدقيقة 28 لحظة مثيرة بعدما تمكن فلورين بالوجون من زيارة الشباك للمرة الثانية، إلا أن حكم اللقاء أوقف الاحتفالات بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أكدت وجود حالة تسلل ليتم إلغاء الهدف وسط اعتراضات محدودة من الجماهير الأمريكية.

لكن الرد جاء سريعًا للغاية من أصحاب الأرض، حيث واصل كريستيان بوليسيتش تألقه وقدم لقطة فردية رائعة من الجبهة اليسرى، بعدما تلاعب بدفاع باراجواي قبل أن يمرر كرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء، استقبلها فلورين بالوجون بتسديدة أرضية قوية استقرت داخل الشباك في الدقيقة 31، ليؤكد تقدم المنتخب الأمريكي بالهدف الثاني.

وأشعل الهدف مدرجات ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم”، التي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا منذ ساعات ما قبل المباراة، حيث واصلت الجماهير الأمريكية احتفالاتها مع اقتراب الشوط الأول من نهايته.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة من زمن اللقاء، بدا المنتخب الأمريكي الطرف الأكثر سيطرة وخطورة، مستفيدًا من سرعة التحولات الهجومية وتحركات بوليسيتش المستمرة، في الوقت الذي عانى فيه منتخب باراجواي من صعوبة كبيرة في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض.

ويأمل منتخب الولايات المتحدة في الحفاظ على تقدمه وتحقيق أول انتصار له في البطولة، بينما يحتاج منتخب باراجواي إلى ردة فعل قوية خلال ما تبقى من المباراة إذا أراد العودة إلى أجواء المنافسة على نقاط اللقاء.

باراجواي كأس العالم 2026 الـVAR المنتخب الأمريكي

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