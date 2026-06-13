نادي اتحاد طنجة: الزمالك لم يسدد أي قسط من صفقة معالي

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن الزمالك لم يسدد أي دفعة من مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، رغم الاتفاق على سداد قيمة الصفقة على ثلاثة أقساط.

وقال عصام الطالبي، خلال تصريحاته لبرنامج “الصقر” مع أحمد حسن عبر قناة dmc، إن النادي المغربي لم يحصل على أي جزء من قيمة الصفقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال محل متابعة بين الطرفين.

ونفى نائب رئيس اتحاد طنجة صحة الأنباء التي ترددت بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع عبد الحميد معالي مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الملف لم يُطرح خلال الاجتماع الأخير بين مسؤولي الناديين.

وأشار عصام الطالبي إلى أن القضية تخضع لحكم نهائي، لكنه شدد على أن العلاقات بين الزمالك واتحاد طنجة ما زالت قوية ولم تتأثر بالأزمة، مؤكدًا وجود رغبة متبادلة لإنهاء الملف باعتباره خلافًا قانونيًا فقط، دون أن يؤثر على التعاون بين الناديين.