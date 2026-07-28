حاجة تانية.. المحمودي يكشف مفاجأة مدوية عن نجم الأهلي في التدريبات

أكد الإعلامي محمد المحمودي أن المغربي أشرف بن شرقي يقدم مستويات مميزة خلال تدريبات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب ظهر بشكل مختلف تمامًا مقارنة بالموسم الماضي.

وقال المحمودي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن: "أكتر لاعب ظاهر بشكل كويس ومختلف في التدريبات عن الموسم اللي فات هو بن شرقي، وحتى اللاعيبة زمايله شايفين إن مجهوده زاد وحالته اتغيرت تمامًا، وأكيد وجود الحسين عموتة له دور في ده، وأكيد هنشوف نسخة أفضل من بن شرقي."

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل خوض مباراة أخرى أمام بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكر الإعداد الخارجي.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل المباراة الودية المرتقبة أمام نادي برشلونة يوم 19 أغسطس، والتي تمثل المحطة الأخيرة في استعدادات الأهلي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.