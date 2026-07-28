رئيس القلعة الحمراء : بناء استاد الأهلي أصعب قرار في حياتي

أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، أن قبوله مسؤولية تنفيذ مشروع استاد الأهلي كان من أصعب القرارات في في حياته العملية مشيرًا إلا أنه في ذات الوقت كان الأجمل، نظرًا لتعليقه بتحقيق حلم ملايين الأهلاوية.

وقال كامل، خلال كلمته في حفل الإعلان عن أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي : "اتخذت واحدا من أصعب القرارات في حياتي، وهو أن أحقق حلم 70 مليون مشجع أهلاوي، وليس حلم أسرتي وبيتي، لكنه كان أحلى قرار في حياتي، لأن خدمة جمهور الأهلي أكبر شرف".

وختم كامل تصريحاته : "كلما دخلت مقهى يسألني الناس: فين استاد الأهلي يا أستاذ محمد؟ وكنت أقول لهم لو كان بيتباع كنت اشتريته".