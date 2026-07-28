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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفضل وأنجح الشراكات.. وزير الرياضة يعلق على احتفالية رعاية الأهلي

جوهر نبيل
جوهر نبيل
يارا أمين

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة الحالية بين الأهلي تعد واحدة من أفضل وأنجح الشراكات في المجال الرياضي، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة التي تعكس حجم وقيمة النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم على سفح الهرم، في حضور مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وعدد من السادة الوزراء، وحضر أيضًا مجالس إدارات شركات ‏الأهلي لكرة القدم، والمنشآت الرياضية، والقلعة الحمراء، وممثلو الشركة الراعية، ‏وكوكبة من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلام، وذلك لتوقيع أكبر عقد في الاستثمار الرياضي بالشرق الأوسط، مع «شركة فودافون» لحقوق تسمية استاد النادي الأهلي ولتوقيع عقد الرعاية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الشراكة الحالية تتسق مع توجهات القيادة السياسية ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في البشر. متوقعًا أن تعود هذه الشراكة بالنفع على الأهلي و«فودافون» والرياضة وكرة القدم والمشجع المصري بشكل عام.

وأضاف أن خبرته في مجال الرياضة وقطاع الاستثمار تجعله يدرك جيدًا قيمة الشراكة التي تجمع كيانًا مثل النادي الأهلي بكيان مثل «فودافون»، مشيرًا إلى أن كلا الكيانين يرفع شعار الحفاظ على الصدارة والبقاء في المقدمة وتحقيق النجاح دائمًا، وهو ما يؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نجاح يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وقال وزير الشباب والرياضة: تربيت في النادي الأهلي، وهذا يدعو إلى الفخر، وتعلمت في الأهلي أن تمثيل اسم مصر ورفع رايتها يدفعني إلى أن أكون حاليًّا وزيرًا لجميع المصريين وللرياضة المصرية بلا انتماءات، وأن أدعم الجوانب الرياضية وعناصرها ومؤسساتها، من أجل رفعة اسم مصر عاليًا في جميع الرياضات والمحافل.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الأهلي فودافون الكابتن محمود الخطيب

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