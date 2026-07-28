كمونة: حسام عبد المجيد من أفضل لاعبي الزمالك.. ويستحق خطوة احترافية أفضل

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن المدافع حسام عبد المجيد يُعد من أبرز لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يمتلك رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لكنه كان يستحق الانتقال إلى وجهة أفضل تتناسب مع إمكاناته الفنية.

وقال كمونة، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن تألق حسام عبد المجيد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة رفع من أسهمه بشكل كبير، وكان من المفترض أن يفتح أمامه أبواب الاحتراف في أحد الأندية ذات المستوى الأعلى.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأداء المميز الذي قدمه عبد المجيد مع المنتخب أثبت قدراته وإمكاناته الكبيرة، مؤكدًا أن اللاعب يملك المقومات التي تؤهله للنجاح في الدوريات القوية، وأنه كان يستحق فرصة احتراف أكثر تميزًا تتناسب مع المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.