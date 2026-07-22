أول ظهور لـ حسام عبد المجيد مع فريقه البرتغالي

يواصل حسام عبد المجيد استعداداته للموسم الجديد من خلال برنامج تدريبي خاص، في إطار التجهيز للانضمام إلى فريقه الأوروبي الجديد بعد انتقاله رسميًا إلى لودوجوريتس البلغاري.

حسام عبد المجيد

ونشر اللاعب عبر خاصية "الستوري" صورة من مرانه البدني، ظهر خلالها وهو يؤدي تدريبات السرعة واللياقة، مع تعليق: "Final touch"، في إشارة إلى اللمسات الأخيرة قبل بداية مشواره مع فريقه الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم حسام عبد المجيد إلى تدريبات لودوجوريتس خلال الأيام المقبلة، بعد إنهاء فترة الراحة والبرنامج التأهيلي الخاص به، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد مع بطل الدوري البلغاري.