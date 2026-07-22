قبل حسام عبدالمجيد.. 4 نجوم من الأهلي والزمالك خاضوا تجربة الاحتراف في بلغاريا

فتح انتقال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نادي لودوجوريتس رازجراد البلغاري، باب الحديث عن تجارب اللاعبين المصريين في الدوري البلغاري، بعدما أصبح أحدث الأسماء التي تخوض رحلة احتراف في هذه المسابقة خلال السنوات الماضية.

ووافق مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، على رحيل حسام عبد المجيد إلى صفوف لودوجوريتس خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين حول كافة تفاصيل الصفقة وإنهاء الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب.

ويأتي رحيل مدافع الزمالك في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده مع القلعة البيضاء، ليبدأ تجربة احترافية جديدة مع أحد أبرز الأندية البلغارية.

مجدي طلبة.. البداية مع ليفسكي صوفيا

يعد مجدي طلبة من أبرز اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في بلغاريا، بعدما انضم إلى نادي ليفسكي صوفيا عام 1994، ليصبح من أوائل اللاعبين المصريين الذين طرقوا أبواب الدوري البلغاري.

ثنائي الأهلي إلى سفيتكافيتسا

وفي عام 2011، شهد نادي سفيتكافيتسا البلغاري تجربة مصرية مزدوجة، بعدما انضم إليه الثنائي محمد توكل وإسلام مجدي، وهما من ناشئي النادي الأهلي، في خطوة للاحتراف الخارجي خلال مسيرتهما الكروية.

دونجا.. تجربة قصيرة في بلغاريا

كما خاض محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، تجربة الاحتراف مع نادي سفيتكافيتسا البلغاري عام 2011، حيث شارك مع الفريق في 6 مباريات قبل العودة لاستكمال مسيرته في الكرة المصرية.

حسام عبد المجيد أحدث الوجوه المصرية في بلغاريا

وبات حسام عبد المجيد أحدث اللاعبين المصريين المنضمين إلى الدوري البلغاري، بعدما اختار نادي لودوجوريتس رازجراد ليكون محطته الاحترافية الأولى خارج مصر، ليواصل سلسلة تجارب اللاعبين المصريين في الملاعب البلغارية.

ويأمل مدافع الزمالك في أن تكون تجربته الجديدة بوابة للظهور على مستوى أكبر في أوروبا، خاصة أن لودوجوريتس يعد من أبرز الأندية البلغارية ويمتلك حضورًا مستمرًا في البطولات القارية.