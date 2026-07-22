قدمت كل ما لدي.. اعتزال حارس المكسيك المخضرم بعد 22 عاما من العطاء

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم الاحترافية بشكل رسمي، ليطوي صفحة مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين مع الأندية ومنتخب بلاده.

واتخذ أوتشوا، الذي أتم عامه الـ41 الأسبوع الماضي، قرار الاعتزال بعد مشاركته في كأس العالم 2026، التي كان قد أعلن قبل انطلاقها أنها ستكون آخر ظهور له في البطولة، رغم وجود تكهنات بشأن استمراره داخل الملاعب عبر التعاقد مع نادٍ جديد.

وأكد الحارس التاريخي للمكسيك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية رحلته، قائلًا: "قدمت كل ما لدي، وتركت كل شيء في الملعب من أجل الأندية التي لعبت لها ومنتخب بلادي، واليوم أعلن اعتزالي".

وأضاف أوتشوا في رسالته: "مركز حراسة المرمى يعلمك الانتظار للحظة واحدة قد يتوقف فيها كل شيء عليك، وعندما تأتي تلك اللحظة يجب أن تكون مستعدًا دون تردد".

واختتم الحارس المكسيكي كلماته بالتعبير عن فخره بما حققه خلال مسيرته، قائلًا: "لم أتخيل أبدًا إلى أين يمكن أن يصل بي هذا الحلم، واليوم لا أملك سوى النظر إلى الماضي بكل فخر وتوجيه الشكر للجميع".

وخلال مسيرته الطويلة، أصبح أوتشوا أحد أبرز رموز كرة القدم المكسيكية، وارتبط اسمه بالعديد من اللحظات التاريخية مع منتخب بلاده، خاصة في بطولات كأس العالم.