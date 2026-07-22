اهتمام رئاسي في تركيا بصفقة صلاح.. وبشكتاش يتحرك لحسم المفاوضات

دخلت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي مرحلة جديدة، وسط تحركات مكثفة من جانب إدارة النادي الساعي إلى إتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكره الصحفي التركي دوجان جوندوجدو، فإن ملف التعاقد مع قائد منتخب مصر يحظى باهتمام كبير داخل تركيا، حيث يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات المفاوضات، نظرًا لما قد تمثله الصفقة من إضافة قوية للدوري التركي على المستويين الفني والجماهيري.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان طلب من سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، الاطلاع على آخر تطورات المفاوضات مع صلاح، في ظل الرغبة في جذب اسم عالمي بحجم اللاعب المصري لما يملكه من شعبية وتأثير تسويقي كبير.

وتواصل إدارة بشكتاش تحركاتها خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، حيث يجري رئيس النادي اتصالات مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، لمناقشة التفاصيل المالية وشروط العقد.

وكشفت التقارير أن النادي التركي توصل إلى تفاهم مبدئي مع اللاعب بشأن عقد يمتد لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بالأداء والنتائج قد تبلغ مليوني يورو.

ولا تزال الصفقة تنتظر حسم المفاوضات النهائية مع وكيل اللاعب قبل الإعلان الرسمي، وسط تفاؤل من جانب مسؤولي بشكتاش بإمكانية إتمام التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال فترة الانتقالات الحالية.