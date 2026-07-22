تقارير: ميسي يدرس مواصلة مشواره الدولي حتى 2028

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس الاستمرار مع منتخب الأرجنتين حتى عام 2028، في ظل رغبة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الإبقاء على قائده ضمن صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ميسي

ووفقًا للتقرير، فإن ميسي لم يحسم قراره النهائي بشأن الاعتزال الدولي، إلا أن فكرة مواصلة المشوار حتى بطولة كوبا أمريكا 2028 تظل مطروحة بقوة، خاصة بعد نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان أحمد عبد الباسط قد أشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن ماركا أكدت دراسة ميسي الاستمرار مع منتخب الأرجنتين حتى عام 2028.