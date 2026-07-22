الطلاب يترقبون النتيجة.. إنتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية وبدء أعمال رصد الدرجات

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لتدخل النتيجة مراحلها النهائية من المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وتجميعها، تمهيدًا لاعتمادها ومن ثم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الفترة المقبلة.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 12 يوليو الجاري، واستمرت لمدة 5 أيام في أغلب مراكز التصحيح المنتشرة في محافظات الجمهورية.

مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية

وتمت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في 16 مركزًا للتصحيح بمشاركة 20 ألف مصحح ومقدر للدرجات، وشملت مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل والالتزام بالضوابط المقررة.

وتحرص لجان الكنترول على مراجعة جميع أوراق الإجابة بدقة؛ لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار سياسة الأزهر الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية في أعمال الامتحانات وإعلان النتائج.

ويرجع نجاح منظومة التصحيح إلى تكاتف جميع القائمين على العمل، والتزامهم بأعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، بما يكفل حصول كل طالب على حقه كاملًا، كما أن هذا النجاح يعكس روح العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية لدى جميع المشاركين.

وتعتبر مرحلة التصحيح من أهم مراحل العملية الامتحانية، لما تمثله من مسؤولية مباشرة في الحفاظ على حقوق الطلاب، وفيها يتم الالتزام الكامل بالدقة والحيادية في تقدير الدرجات، ومراجعة أوراق الإجابة بعناية وفق نماذج الإجابة والضوابط المعتمدة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية إلا بعد الانتهاء من كل مراحلها وضمان حصول كل طالب على حقه بدون أي إهمال أو نقصان للدرجات.

وشدد على أن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم إعلانها أولا في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، يليه مباشرة نشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للإطلاع عليها من الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف أولى أعمال التصحيح اهتمامًا بالغًا، باعتبارها مرحلة حاسمة في منظومة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والحياد، وعدم التسرع في تقدير الدرجات، مع مراجعة جميع الجزئيات المستحقة للدرجات، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.

كما تم بتوفير الأجواء المناسبة للمصححين، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في إنجاز أعمال التصحيح بكفاءة ودقة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والرصد والمراجعة.